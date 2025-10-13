Валдайский форум
13 октября, 04:00

Тест: Один кадр, один неудачник — сможете угадать, из какого они фильма? Под силу только знатокам!

13 октября отмечается Международный день неудачников. У всех бывают дни, когда что-то идёт не по плану, но у кого-то так всю жизнь… Вспомните фильмы про героев, у которых всё шло наперекосяк, всего по одному кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Всегда говори «да», режиссёр Пейтон Рид / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik

Фильмы держатся не только на героях, которые всех спасают и всё успевают, но и на тех, у кого ничего не получается. Эти вечные неудачники — трогательные, смешные, упрямые — срывают планы, попадают в нелепые ситуации и становятся гротескным зеркалом зрителя, ведь у каждого бывают такие дни, когда всё идёт наперекосяк. Вспомните этих невезучих персонажей, которые по-своему ближе, чем идеальные герои. Мы собрали кадры, где именно они в центре внимания. Попробуйте угадать фильм всего по одному кадру с неудачником!

Если неудачи вас покинули, пройдите тест по киногероям, которым ошибаться запрещено. Угадайте советский фильм по кадру с врачом! А также добавьте немного мелодичности в вашу жизнь и вспомните строчки из песен мультфильмов СССР! Под силу только детям Советского Союза!

Анна Московко
