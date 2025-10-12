Валдайский форум
12 октября, 08:00

Тест: Попробуйте угадать все 8 фильмов про зомби по одному кадру — под силу только профи

Что будет, если мертвецы внезапно восстанут из могил? Этот тест именно об этом! Проверьте, насколько хорошо вы знаете кино про зомби-апокалипсис. Пройдёт его только самый смелый!

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, © «Шедеврум»

Зомби — странные ребята. Они всегда голодные, не разговаривают, не очень привлекательно выглядят, но стабильно собирают толпы поклонников у экранов. Жанр пережил всё: культовую классику, бессмысленные сиквелы и блестящие комедии. А теперь пришла ваша очередь пройти маленький зомби-апокалипсис. Мы собрали восемь фильмов о живых мертвецах и оставили всего один кадр! Сможете узнать их с первого раза? Или тоже пойдёте на охоту за серой массой? Не бойтесь — и вперёд, навстречу восставшим мертвецам!

Зомби-апокалипсис, конечно, очень популярный жанр. Но у истоков стоит жанр немого кино, узнайте, насколько хорошо вы помните раннюю советскую классику. Если у вас уже «кружится голова от всех этих непонятностей», то самое время вспомнить великий роман Михаила Булгакова и угадать, кто из персонажей сказал эти фразы!

