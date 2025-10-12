Тест: Попробуйте угадать все 8 фильмов про зомби по одному кадру — под силу только профи

Зомби — странные ребята. Они всегда голодные, не разговаривают, не очень привлекательно выглядят, но стабильно собирают толпы поклонников у экранов. Жанр пережил всё: культовую классику, бессмысленные сиквелы и блестящие комедии. А теперь пришла ваша очередь пройти маленький зомби-апокалипсис. Мы собрали восемь фильмов о живых мертвецах и оставили всего один кадр! Сможете узнать их с первого раза? Или тоже пойдёте на охоту за серой массой? Не бойтесь — и вперёд, навстречу восставшим мертвецам!