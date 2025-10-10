Тест: Только филологи смогут угадать все 7 слов, написанных старославянской кириллицей
Кириллица — какой её знали наши предки: сумеете ли вы распознать все 7 слов, написанных старославянскими буквами? Это настоящий вызов вашему мозгу!
Обложка © Chat GPT
Старославянская кириллица кажется нам чем-то далёким и устаревшим, хотя именно из неё были взяты буквы современного русского алфавита. Сегодня мы без труда читаем на русском языке, но всего 100 лет назад привычные слова смогли бы вызвать сложности в понимании. Чтобы испытать свою интуицию, пройдите этот тест и узнайте, как знакомые слова выглядели до петровских времён! Перед вами 7 слов, написанные на старый лад. Задача проста: попробуйте понять, какие обыденные слова скрываются за незнакомыми символами. Справятся только филологи!
Справились с этим тестом легче лёгкого? Тогда попробуйте свои силы в разгадывании самого советского кроссворда, проверьте, хорошо ли вы помните историю СССР. А если хочется романтики, пройдите этот тест и угадайте все 8 романтических комедий нулевых всего по 1 кадру!
- Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей русских народных сказок только по описанию?
вчера в 13:00
- Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?
8 октября, 14:00
- Кроссворд: Только люди советской закалки вспомнят, как в СССР назывались эти 10 российских городов
7 октября, 14:30