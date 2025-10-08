Валдайский форум
Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?

8 октября — день рождения великого советского и российского актёра Леонида Куравлёва! Он представал перед нами в разных ярких ролях. Пройдите тест и узнайте, каким его персонажем вы бы были!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk, © ТАСС / Валентин Мастюков, © Freepik

Леонид Куравлёв умел создавать персонажей, в которых зрители находили себя, будь то обаятельный проходимец, вечный неудачник или надёжный прагматик. Его герои разные: один уходит от проблем в веселье, другой ищет лёгкие пути, третий держится за стабильность, четвёртый живёт игрой и обаянием. Предлагаем пройти этот тест и узнать, каким персонажем из фильмографии Куравлёва вы бы были! Аркадием из «Начала», Жоржем Милославским из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Шурой Балагановым из «Золотого телёнка» или Афоней из кинокартины «Афоня».

Леонид Куравлёв подарил нам огромное количество невероятных персонажей с яркими и запоминающимися характерами и архетипами. Ни для кого не секрет, что Леонид часто работал с Гайдаем, поэтому мы предлагаем пройти кроссворд по персонажам из его фильмов! А это тест для настоящих сладкоежек! Угадайте, откуда родом эти популярные десерты.

