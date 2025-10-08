Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?

Леонид Куравлёв умел создавать персонажей, в которых зрители находили себя, будь то обаятельный проходимец, вечный неудачник или надёжный прагматик. Его герои разные: один уходит от проблем в веселье, другой ищет лёгкие пути, третий держится за стабильность, четвёртый живёт игрой и обаянием. Предлагаем пройти этот тест и узнать, каким персонажем из фильмографии Куравлёва вы бы были! Аркадием из «Начала», Жоржем Милославским из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Шурой Балагановым из «Золотого телёнка» или Афоней из кинокартины «Афоня».