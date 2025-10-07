Валдайский форум
Кроссворд: Только люди советской закалки вспомнят, как в СССР назывались эти 10 российских городов

Города в России и СССР нередко переименовывались. В 1920-х избавлялись от названий в честь царской семьи, а уже в 90-х возвращали их обратно. Хорошо ли вы помните старые названия российских городов?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad, wabeno, © ТАСС / Олег Пороховников

Когда-то на карте России можно было встретить совершенно другие названия городов. Свердловск, Калинин, Кёнигсберг и Ленинград, все они — это кусочек истории, смена эпох, отражение времени и политического строя. Новое поколение знает эти города совершенно по-другому. Многие из них уже исчезли с карт, сменили название, но всё же остались в памяти людей, в книгах и фильмах. Проверьте, насколько хорошо вы знаете родную страну. Попробуйте вспомнить все 10 старых названий российских городов с первого раза!

Если названия городов показались вам лёгкой задачей, то предлагаем пройти тест и попробовать угадать, из какого советского фильма эти врачи! А также сразитесь с автоматическим переводчиком и попробуйте угадать, какие русские пословицы мы изменили с его помощью!

Тест: В СССР все дети пели эти песни — продолжите строчки из музыки советских мультфильмов?
