Кроссворд: Только люди советской закалки вспомнят, как в СССР назывались эти 10 российских городов

Когда-то на карте России можно было встретить совершенно другие названия городов. Свердловск, Калинин, Кёнигсберг и Ленинград, все они — это кусочек истории, смена эпох, отражение времени и политического строя. Новое поколение знает эти города совершенно по-другому. Многие из них уже исчезли с карт, сменили название, но всё же остались в памяти людей, в книгах и фильмах. Проверьте, насколько хорошо вы знаете родную страну. Попробуйте вспомнить все 10 старых названий российских городов с первого раза!