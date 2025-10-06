Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 05:00

Тест: «Зато у меня пизвание. Я логопефт». Попробуйте угадать, из какого советского фильма этот врач!

6 октября отмечается Международный день врача! И в честь этого праздника предлагаем проверить вашу память и любовь к классике: угадайте, из каких советских фильмов эти легендарные врачи!

Обложка © РИА Новости / Ян Тиханов

Обложка © РИА Новости / Ян Тиханов

Каждый год в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Этот праздник не так широко известен, как День учителя или День медицинского работника в России, но он имеет особое значение для всего мира. Это хороший повод вспомнить легендарных персонажей советского кинематографа. Белый халат становился символом доверия и заботы, а яркие реплики запоминались на годы вперёд! Мы собрали кадры из культовых фильмов, попробуйте угадать, откуда эти персонажи. Справится только настоящий знаток!

Профессия врача пользовалась глубоким уважением в советское время, как и профессия учителя. Проверьте, насколько хорошо вы знаете русскую словесность, угадав значения этих необычных слов из словаря! Также в СССР был свой собственный и неповторимый автопром, давайте вспомним советские кинофильмы и попробуем определить название всего по одному кадру с «запорожцем».

Тест: Сможете ли вы догадаться, какая русская пословица скрывается за автоматическим переводом?
Тест: Сможете ли вы догадаться, какая русская пословица скрывается за автоматическим переводом?
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar