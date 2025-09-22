Интервидение
22 сентября, 13:30

Тест: Только 5% взрослого населения угадают значения этих 8 слов из «Словаря русского языка»

22 сентября 1900 года родился Сергей Иванович Ожегов — человек, который всю жизнь посвятил изучению и анализу великого русского языка и создал словарь, и сейчас помогающий нам в жизни!

Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Русский язык и правда удивителен: в нём легко уживаются церковные и просторечные, древние и совсем новые слова, строгие научные термины и игривые бытовые выражения. Они приходят из старинных летописей, других языков, профессиональных жаргонов и, конечно же, книг! Ожегов сделал то, что кажется невозможным — собрал воедино многогранность русского языка и дал каждому возможность понять его глубже. Сегодня предлагаем и вам погрузиться в этот удивительный мир букв, слов и их значений!

Виктория Мишинкина
