Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 10:00

Тест: Чиполлино, Синьор Помидор, а может, Редиска — узнайте, кто вы из культового мультика СССР

«Чиполлино» — удивительная история про мальчика-луковку и его друзей, которая на первый взгляд кажется сказкой про овощи и фрукты, но на деле в ней гораздо больше смысла!

Коллаж © Life.ru Фото © Shuttrstock / FOTODOM / Kinga, © Кадр из мультфильма «Чиполлино», режиссёр Борис Дёжкин, сценаристы Мстислав Пащенко, Джанни Родари / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru Фото © Shuttrstock / FOTODOM / Kinga, © Кадр из мультфильма «Чиполлино», режиссёр Борис Дёжкин, сценаристы Мстислав Пащенко, Джанни Родари / Kinopoisk

Герои «Чиполлино» живут в мире, где есть дружба, смелость, преданность, а ещё несправедливость и злоупотребление властью. Чиполлино защищает слабых и всегда ищет выход даже в самых сложных ситуациях, Редиска показывает пример доброты и заботы, Тыквочка учит смелости и решительности, а вот Принц Лимон и Синьор Помидор напоминают, как легко высокомерие и жажда контроля могут обернуться против самого человека. И если присмотреться, то каждый из этих персонажей — это не только овощ из сказочного мира, но и архетип, который мы встречаем в жизни. В каждом из нас живёт и смельчак, и скромный трусишка, и тот ещё злодей, вопрос только в том, какая черта преобладает. Настало время это выяснить!

Ещё одна причина, по которой мы до сих пор помним советских мультяшек, — их живые голоса, остающиеся с нами на всю жизнь! Благодарить за это стоит, конечно же, актёров озвучки, одной из которых была неподражаемая Клара Румянова. Но сможете ли вы пройти этот тест и отгадать, кого из героев она не озвучивала? А с этим испытанием справятся лишь истинные советские слушатели — нужно узнать, из каких 6 культовых радиопрограмм эти фразы.

Тест: Танки в фильмах СССР — угадать 7 картин всего по 1 кадру под силу только военным
Тест: Танки в фильмах СССР — угадать 7 картин всего по 1 кадру под силу только военным
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar