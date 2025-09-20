Тест: Чиполлино, Синьор Помидор, а может, Редиска — узнайте, кто вы из культового мультика СССР

Герои «Чиполлино» живут в мире, где есть дружба, смелость, преданность, а ещё несправедливость и злоупотребление властью. Чиполлино защищает слабых и всегда ищет выход даже в самых сложных ситуациях, Редиска показывает пример доброты и заботы, Тыквочка учит смелости и решительности, а вот Принц Лимон и Синьор Помидор напоминают, как легко высокомерие и жажда контроля могут обернуться против самого человека. И если присмотреться, то каждый из этих персонажей — это не только овощ из сказочного мира, но и архетип, который мы встречаем в жизни. В каждом из нас живёт и смельчак, и скромный трусишка, и тот ещё злодей, вопрос только в том, какая черта преобладает. Настало время это выяснить!