Тест: Чиполлино, Синьор Помидор, а может, Редиска — узнайте, кто вы из культового мультика СССР
«Чиполлино» — удивительная история про мальчика-луковку и его друзей, которая на первый взгляд кажется сказкой про овощи и фрукты, но на деле в ней гораздо больше смысла!
Коллаж © Life.ru Фото © Shuttrstock / FOTODOM / Kinga, © Кадр из мультфильма «Чиполлино», режиссёр Борис Дёжкин, сценаристы Мстислав Пащенко, Джанни Родари / Kinopoisk
Герои «Чиполлино» живут в мире, где есть дружба, смелость, преданность, а ещё несправедливость и злоупотребление властью. Чиполлино защищает слабых и всегда ищет выход даже в самых сложных ситуациях, Редиска показывает пример доброты и заботы, Тыквочка учит смелости и решительности, а вот Принц Лимон и Синьор Помидор напоминают, как легко высокомерие и жажда контроля могут обернуться против самого человека. И если присмотреться, то каждый из этих персонажей — это не только овощ из сказочного мира, но и архетип, который мы встречаем в жизни. В каждом из нас живёт и смельчак, и скромный трусишка, и тот ещё злодей, вопрос только в том, какая черта преобладает. Настало время это выяснить!
Ещё одна причина, по которой мы до сих пор помним советских мультяшек, — их живые голоса, остающиеся с нами на всю жизнь! Благодарить за это стоит, конечно же, актёров озвучки, одной из которых была неподражаемая Клара Румянова. Но сможете ли вы пройти этот тест и отгадать, кого из героев она не озвучивала? А с этим испытанием справятся лишь истинные советские слушатели — нужно узнать, из каких 6 культовых радиопрограмм эти фразы.
