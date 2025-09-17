Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:30

Тест: Лишь истинный советский слушатель узнает, из каких 6 культовых радиопрограмм эти фразы

17 сентября 1922 года в эфире радио прозвучали слова, которые стали легендарными: «Слушайте! Говорит Москва!» С этого момента и началась новая ветвь в истории отечественного радио.

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / В. Алешкевич, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / В. Алешкевич, © Freepik

Казалось, что радиоприёмники в советских квартирах не выключались никогда: утренние передачи бодрили, дневные сюжеты сопровождали повседневные дела, а вечерние концерты создавали особую атмосферу уюта. Радио в СССР было не только источником информации, но и одним из основных способов развлечения. Люди ждали любимые программы, писали письма в редакции с просьбой прочитать их истории в прямом эфире, слушали постановки и спектакли, которые заменяли театр и телевизор. А торжественные и строгие, притягательные и убаюкивающие, но всегда близкие и родные голоса дикторов слушатели до сих пор хранят в памяти! Мы решили вспомнить самые известные и любимые передачи того времени и проверить, насколько хорошо вы узнаете их по культовым фразам и цитатам!

Советский кинематограф точно знал толк в создании запоминающихся образов, важной составляющей которых всегда была причёска! Этих 8 кудрявых героев в СССР знали все, вспомните, из каких они фильмов? А с этим испытанием справятся только истинные любители живописи — нужно отгадать авторов этих культовых пейзажей.

Тест: Танки в фильмах СССР — угадать 7 картин всего по 1 кадру под силу только военным
Тест: Танки в фильмах СССР — угадать 7 картин всего по 1 кадру под силу только военным
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar