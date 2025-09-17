Тест: Лишь истинный советский слушатель узнает, из каких 6 культовых радиопрограмм эти фразы
17 сентября 1922 года в эфире радио прозвучали слова, которые стали легендарными: «Слушайте! Говорит Москва!» С этого момента и началась новая ветвь в истории отечественного радио.
Казалось, что радиоприёмники в советских квартирах не выключались никогда: утренние передачи бодрили, дневные сюжеты сопровождали повседневные дела, а вечерние концерты создавали особую атмосферу уюта. Радио в СССР было не только источником информации, но и одним из основных способов развлечения. Люди ждали любимые программы, писали письма в редакции с просьбой прочитать их истории в прямом эфире, слушали постановки и спектакли, которые заменяли театр и телевизор. А торжественные и строгие, притягательные и убаюкивающие, но всегда близкие и родные голоса дикторов слушатели до сих пор хранят в памяти! Мы решили вспомнить самые известные и любимые передачи того времени и проверить, насколько хорошо вы узнаете их по культовым фразам и цитатам!
