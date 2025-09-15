Тест: Эти отечественные художники обожали рисовать природу, слабо вспомнить все их имена?
Сегодня в России отмечают День леса — праздник, который напоминает нам о главных «лёгких» нашей планеты. Именно лесу и природе в целом великие художники посвятили множество своих картин!
Природа всегда была источником вдохновения для человека: шум волн, воздух после дождя, золотые осенние кроны или тишина соснового бора — всё это поражает и завораживает, заставляя останавливаться и смотреть внимательнее на то, что находится вокруг. Неудивительно, что именно в пейзаже многие художники находили свой главный творческий путь. Русские мастера живописи умели видеть в привычных лугах, реках и лесах целый мир эмоций и смыслов. Создать такое полотно, которое и через века будет узнаваемым и любимым, дано далеко не каждому, для этого нужен особый талант. Именно поэтому работы великих художников России так ценятся по всему миру — в них не только красота, но и внутреннее чувство гармонии с миром!
