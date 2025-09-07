Тест: Не только «Гусарская баллада»: вспомните по одному кадру 10 культовых фильмов Рязанова

Рязанов обладал редким даром рассказывать истории так, чтобы они оставались близкими и понятными людям разных поколений. В лёгких, ироничных, но при этом глубоких и человечных фильмах сочетались юмор и драматизм, романтика и быт, а герои становились настоящими символами своего времени. Цитаты из этих картин давно разошлись по миру, а персонажей узнаёт даже молодёжь! Великий режиссёр подарил зрителям целую галерею образов и сюжетов, которые не теряют актуальности и сегодня. А вы хорошо помните легендарные сюжеты?