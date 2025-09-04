Тест: Только сам Друзь ответит на 7 каверзных вопросов на логику из «Что? Где? Когда?»

Вечера, когда семьи по всей стране собирались у телевизора, чтобы вместе со знатоками попытаться разгадать хитроумные вопросы, стали частью общей памяти. В этом соревновании ума, логики, смекалки и эрудиции каждый чувствовал себя участником. «Что? Где? Когда?» всегда отличалась особой атмосферой: строгий зал, круглый стол, волчок, который определял очерёдность, и, конечно, команда знатоков. Среди них были выдающиеся интеллектуалы разных профессий, и многие из них стали настоящими звёздами в глазах публики. Но самое главное — это вопросы. Их ждали, над ними ломали голову, и каждый мечтал однажды придумать такой, чтобы даже самые опытные игроки не смогли дать правильный ответ. К юбилею мы собрали семь каверзных и интересных вопросов из культовой передачи!