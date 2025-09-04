Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 13:30

Тест: Только сам Друзь ответит на 7 каверзных вопросов на логику из «Что? Где? Когда?»

Сегодня исполняется 50 лет одной из самых культовых и узнаваемых передач отечественного телевидения — «Что? Где? Когда?». За эти полвека она превратилась в настоящую легенду!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков, © Wikipedia / Телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков, © Wikipedia / Телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

Вечера, когда семьи по всей стране собирались у телевизора, чтобы вместе со знатоками попытаться разгадать хитроумные вопросы, стали частью общей памяти. В этом соревновании ума, логики, смекалки и эрудиции каждый чувствовал себя участником. «Что? Где? Когда?» всегда отличалась особой атмосферой: строгий зал, круглый стол, волчок, который определял очерёдность, и, конечно, команда знатоков. Среди них были выдающиеся интеллектуалы разных профессий, и многие из них стали настоящими звёздами в глазах публики. Но самое главное — это вопросы. Их ждали, над ними ломали голову, и каждый мечтал однажды придумать такой, чтобы даже самые опытные игроки не смогли дать правильный ответ. К юбилею мы собрали семь каверзных и интересных вопросов из культовой передачи!

Как насчёт продолжить испытывать мозг и попробовать ответить на вопросы из школьной программы СССР с первого по десятый класс? Любите ностальгировать не только по легендарным шоу, но и кинематографу? Тогда отгадать 8 культовых фильмов с Леоновым точно не составит труда.

Тест: Не только «Третье сентября» — слабо продолжить строки из главных осенних хитов?
Тест: Не только «Третье сентября» — слабо продолжить строки из главных осенних хитов?
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • чтогдекогда
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar