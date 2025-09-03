Тест: Не только «Третье сентября» — слабо продолжить строки из главных осенних хитов?
Осень в этом году пришла особенно неожиданно! Небо всё чаще серое, по утрам прохладно, а летние хиты сменяются более романтичными и даже грустными мелодиями!
Кто-то с наступлением нового сезона хандрит, вспоминая о прошедшем лете, а кто-то, наоборот, находит в осени особый шарм! Это время дождей, прогулок в парке, тёплого кофе и музыки, которая помогает идти вперёд и не сдаваться даже в слякоть. Лёгкая тоска, надежда или повод для новых историй — осень будто создана для того, чтобы про неё сочиняли песни! В нашем тесте мы предлагаем продолжить строки из самых известных дождливых хитов — тех самых, которые согревают в холодные дни!
О любви, отношениях и романтике довольно часто писала и Марина Цветаева — великая поэтесса XX века! А вы сможете без ошибок вставить пропуски в её стихотворения?
