Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:30

Тест: Слабо ответить на вопросы из школьной программы СССР с первого по десятый класс?

1 сентября, в День знаний, у миллионов школьников и студентов начался новый этап. А вы помните, как впервые переступили порог школы? Если это произошло в СССР, то этот тест точно для вас!

Обложка © ТАСС / С. Крузман, © Freepik / memetsaputra

Обложка © ТАСС / С. Крузман, © Freepik / memetsaputra

В Советском Союзе школа была устроена иначе, чем сегодня. Учебники были другими, в них звучали иные акценты, а сама программа включала темы, которые сейчас воспринимаются как часть ушедшей эпохи. Школьное образование тогда не только давало знания, но и формировало взгляд на жизнь, идеалы и ценности. И только те, кто сам прошёл через советскую школу, по-настоящему помнят, как это было! Мы погрузились в советские учебники и собрали тест, в котором вам предстоит ответить на вопросы из программы целых 10 классов — именно столько тогда учились в школе!

Пословицу «Хлеб всему голова» знают все, ведь именно он был символом достатка, уважения и мудрости. Нередко хлеб становился героем сказок, мультиков и, конечно же, фильмов. А вы сможете узнать шесть картин СССР по кадрам с главным продуктом советского человека? Большинство людей знают Фаину Раневскую не только как актрису, но и как автора множества колких цитат! Но только короли сарказма смогут отличить высказывания артистки от других ярких цитат.

Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?
Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • 1 сентября
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar