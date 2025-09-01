Тест: Слабо ответить на вопросы из школьной программы СССР с первого по десятый класс?

В Советском Союзе школа была устроена иначе, чем сегодня. Учебники были другими, в них звучали иные акценты, а сама программа включала темы, которые сейчас воспринимаются как часть ушедшей эпохи. Школьное образование тогда не только давало знания, но и формировало взгляд на жизнь, идеалы и ценности. И только те, кто сам прошёл через советскую школу, по-настоящему помнят, как это было! Мы погрузились в советские учебники и собрали тест, в котором вам предстоит ответить на вопросы из программы целых 10 классов — именно столько тогда учились в школе!