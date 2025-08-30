Мессенджер MAX
30 августа, 06:00

Тест: «День Победы», «Я люблю тебя, жизнь» — сколько песен Кобзона вы знаете наизусть?

30 августа 2018 года не стало Иосифа Кобзона — великого исполнителя, имя которого давно стало синонимом целой эпохи! Почтим память легендарного артиста вместе?

Песни в исполнении Иосифа Кобзона звучали по радио, открывали концерты и сопровождали торжественные события. В каждом доме — на свадьбах, юбилеях, школьных вечерах — хотя бы раз обязательно звучал известный голос! Его репертуар — это и проникновенные баллады, и торжественные гимны, и песни о простых человеческих чувствах, которые объединяли миллионы слушателей. Он выступал на самых разных площадках, от Кремлёвского дворца до горячих точек, оставаясь верным своей миссии — петь для людей. Сегодня его творчество продолжает жить в памяти миллионов людей, которые до сих пор любят, ценят и уважают артиста!

