28 августа, 13:30

Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?

Сегодня день рождения Дэвида Финчера — американского режиссёра, которого знают по его вниманию к деталям, драме и особому чувству напряжения в кадре!

Обложка © Кадр из фильма «Зодиак», режиссёр Дэвид Финчер, сценаристы Джеймс Вандербилт, Роберт Грейсмит / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Семь», режиссёр Дэвид Финчер / Kinopoisk, сценарист Эндрю Кевин Уокер / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Исчезнувшая», режиссёр Дэвид Финчер, сценарист Гиллиан Флинн / Kinopoisk

Ещё в начале карьеры Финчер показал себя как человек, для которого важна не только история, но и то, как она рассказана. Его фильмы отличает мрачная атмосфера, сложные герои и тщательно выстроенная визуальная логика: ни одного случайного движения камеры или предмета в кадре. Режиссёр работает в основном в жанре психологического триллера и драмы, но иногда выходит за их рамки. Он исследует человеческие слабости, одержимости и страхи так, что зритель оказывается внутри происходящего. Если вы любите саспенс и мурашки от страха, то этот тест точно для вас!

Фильмы Финчера ещё долгое время оставляют в голове вопросы, но и картины Тима Бёртона затягивают не меньше. Попробуете вспомнить, из каких шедевров эти кадры? А если у вас более спокойное и романтическое настроение, то заполнить пропуски в хитах группы «Комбинация» точно не составит труда!

Виктория Мишинкина
    avatar