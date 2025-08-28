Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?

Ещё в начале карьеры Финчер показал себя как человек, для которого важна не только история, но и то, как она рассказана. Его фильмы отличает мрачная атмосфера, сложные герои и тщательно выстроенная визуальная логика: ни одного случайного движения камеры или предмета в кадре. Режиссёр работает в основном в жанре психологического триллера и драмы, но иногда выходит за их рамки. Он исследует человеческие слабости, одержимости и страхи так, что зритель оказывается внутри происходящего. Если вы любите саспенс и мурашки от страха, то этот тест точно для вас!