Тест: Заполнить пропуски в хитах группы «Комбинация» под силу лишь настоящему королю 90-х
Сегодня отмечает день рождения Алёна Апина — певица, композитор и одна из самых ярких солисток группы «Комбинация». Если в вашей голове уже звучат знакомые строки, то этот тест точно для вас!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Яна Яворская, © Freepik / lesyaskripak
Коллектив появился в конце 80-х и сразу же стал символом нового времени: яркого, свободного и немного дерзкого, а девчонки с заводными песнями и смелыми текстами вмиг завоевали сердца слушателей! Они пели про мечты, деньги, любовь и девичьи будни так, как раньше в отечественной эстраде никто не решался. У группы были и непростые периоды: смены солисток, критика, конкуренция и убийство основателя коллектива Александра Шишинина. Но даже это не помешало им оставить свой след в истории поп-музыки, а их хиты до сих пор звучат на дискотеках, в караоке и даже в соцсетях. А вы ещё помните, под что веселились в юности?
Если вас больше привлекает советский рок, то отличить строки из хитов группы «Кино» от других известных песен того времени точно не составит труда! А для более современных слушателей мы подготовили особое испытание — нужно продолжить строки из 8 треков Нюши!
- Тест: На эти вопросы по истории флага России ответит даже пятиклашка, а вам слабо набрать 6/6?
вчера в 14:00
- Тест: Отличить Горького от Пастернака и узнать великих классиков по их фото смогут лишь эксперты
21 августа, 13:30
- Тест: Чебурашка, Гена, Шапокляк — 5 вопросов подскажут, кто вы из культового мультика СССР
20 августа, 13:30