15 августа, 14:30

Тест: Только те, кто вырос на треках Нюши, смогут продолжить строки из 8 её хитов без ошибок

Сегодня день рождения у Нюши — певицы, которая за годы на сцене успела стать одной из самых заметных фигур российской поп-музыки. Самое время вспомнить, сколько хитов она нам подарила!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Путь Анны Шурочкиной — это история о том, как харизма, трудолюбие и умение чувствовать аудиторию превратили молодую артистку в настоящую звезду! Нюша принесла в отечественный шоу-бизнес свой узнаваемый почерк, яркий образ, энергетику и мелодии, которые мгновенно застревают в голове. Её треки слушают и подростки, и взрослые, а те, кто не считает себя её поклонником, наверняка хотя бы раз подпевали знакомые строчки. А вас можно назвать её заядлым фанатом?

А вы знали, что частые перепады настроения и приступы агрессии могут быть серьёзными звоночками для посещения психиатра? Ответьте на 7 вопросов и узнайте наверняка, стоит ли записываться к врачу! Хотите продолжить исследовать особенности своего характера? Тогда соберите идеального кота и узнайте самую потаённую тайну вашего характера!

