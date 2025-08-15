Тест: Только те, кто вырос на треках Нюши, смогут продолжить строки из 8 её хитов без ошибок
Сегодня день рождения у Нюши — певицы, которая за годы на сцене успела стать одной из самых заметных фигур российской поп-музыки. Самое время вспомнить, сколько хитов она нам подарила!
Путь Анны Шурочкиной — это история о том, как харизма, трудолюбие и умение чувствовать аудиторию превратили молодую артистку в настоящую звезду! Нюша принесла в отечественный шоу-бизнес свой узнаваемый почерк, яркий образ, энергетику и мелодии, которые мгновенно застревают в голове. Её треки слушают и подростки, и взрослые, а те, кто не считает себя её поклонником, наверняка хотя бы раз подпевали знакомые строчки. А вас можно назвать её заядлым фанатом?
