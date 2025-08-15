Тест: Только самые верные фанаты Цоя отличат строки из хитов группы «Кино» от других песен
Ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года, мир потерял Виктора Цоя — артист погиб в автокатастрофе в Латвии в 28 лет на самом взлёте своей карьеры! Почтим вместе память легендарного музыканта?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Арина Антонова, Александр Чумичев, Александр Шогин
Сегодня исполнилось 35 лет, как мир потерял легенду русского рока. Но голос Виктора Цоя продолжает звучать на кухнях, во дворах, в электричках, на вечеринках и в сердцах тех, кто ни на день не забывал его творчество. Он пел просто и честно о том, что болит, о свободе, о любви и о праве быть собой. Прошло уже более тридцати лет, а хиты группы «Кино» слушают и подростки, и их родители, и даже старшее поколение. Предлагаем проверить себя и попробовать угадать, какие из строчек принадлежат культовой группе, а какие — не менее известным музыкантам того времени!
Если в вашем плейлисте есть не только старые композиции, но и новые хиты, то попробуйте угадать, какие современные песни мы зашифровали в ребусах.
