Тест: Только самые верные фанаты Цоя отличат строки из хитов группы «Кино» от других песен

Сегодня исполнилось 35 лет, как мир потерял легенду русского рока. Но голос Виктора Цоя продолжает звучать на кухнях, во дворах, в электричках, на вечеринках и в сердцах тех, кто ни на день не забывал его творчество. Он пел просто и честно о том, что болит, о свободе, о любви и о праве быть собой. Прошло уже более тридцати лет, а хиты группы «Кино» слушают и подростки, и их родители, и даже старшее поколение. Предлагаем проверить себя и попробовать угадать, какие из строчек принадлежат культовой группе, а какие — не менее известным музыкантам того времени!