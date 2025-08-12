Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:30

Тест: Вы 100% бумер, если не отгадаете, какие современные хиты мы зашифровали в ребусах

Музыка сегодня — совсем не то, чем она была двадцать или даже десять лет назад. Но тем не менее новые артисты продолжают завоёвывать любовь миллионов! А как хорошо вы разбираетесь в современных хитах?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Елизавета Клементьева, © Freepik / brgfx

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Елизавета Клементьева, © Freepik / brgfx

Чтобы выпустить хит, уже не нужно музыкальное образование или диплом консерватории. Достаточно ноутбука, пары приложений и желания создать что-то необычное. Именно так появляются те самые молодые исполнители, музыка которых точно стала ближе, честнее и свободнее! И пусть старшее поколение иногда не понимает, что это за набор слов и непонятные звуки, в этих треках тоже есть талант, мелодии и тексты, которые цепляют. Просто они говорят с нами на другом, новом языке! Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в новой музыкальной волне, или хотя бы посмейтесь над тем, как странно выглядят песни в виде ребусов!

Не с кем по вечерам слушать любимые треки и подпевать в унисон? Возможно, стоит сделать первый шаг навстречу счастью и узнать, почему вы до сих пор не нашли вторую половинку. Этот тест из 5 вопросов поможет узнать, почему вы до сих пор одиноки! А с этим испытанием бумеры точно справятся лучше молодёжи: нужно угадать 7 фильмов с участием Анатолия Папанова!

Тест: Соберите своего идеального кота, а мы расскажем самую потаённую тайну вашего характера
Тест: Соберите своего идеального кота, а мы расскажем самую потаённую тайну вашего характера
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Музыка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar