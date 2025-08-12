Тест: Вы 100% бумер, если не отгадаете, какие современные хиты мы зашифровали в ребусах

Чтобы выпустить хит, уже не нужно музыкальное образование или диплом консерватории. Достаточно ноутбука, пары приложений и желания создать что-то необычное. Именно так появляются те самые молодые исполнители, музыка которых точно стала ближе, честнее и свободнее! И пусть старшее поколение иногда не понимает, что это за набор слов и непонятные звуки, в этих треках тоже есть талант, мелодии и тексты, которые цепляют. Просто они говорят с нами на другом, новом языке! Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в новой музыкальной волне, или хотя бы посмейтесь над тем, как странно выглядят песни в виде ребусов!