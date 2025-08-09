Встреча Путина и Трампа
Тест: Лишь 1% внимательных зрителей угадает, из каких 6 фильмов СССР эти холодильники

Холодильник — вещь, без которой сегодня сложно представить любой дом, но в жизни советского человека этот бытовой прибор был не просто техникой, а настоящим символом достатка!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Афоня, режиссёрГеоргий Данелия, Александр Бородянский / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com

Когда в семье появлялся холодильник, это было почти праздником — его выбирали, бережно устанавливали и гордились им. В те времена он служил не только местом для хранения еды, но и своеобразной витриной: на дверце красовались магниты, детские рисунки и записки, сверху — горшки с цветами, а внутри — блюда, которые хозяйка с любовью готовила для всей семьи. Советские режиссёры, конечно, не могли пройти мимо этого важного элемента быта. Холодильники мелькали в кухонных сценах, становились фоном для диалогов и даже оказывались невольными свидетелями забавных или драматичных моментов. Мы собрали кадры из знаменитых фильмов, где появляется этот незаменимый предмет! Узнаете их с первой попытки?

Хорошая погода — отличный повод проводить больше времени на улице и веселиться! Вот и в СССР люди любили как следует отдохнуть. А вы сможете узнать 6 фильмов СССР по кадру с парками аттракционов? А с этим тестом справятся только самые внимательные к деталям киноманы — нужно отгадать 10 советских картин по кадру с пивом!

