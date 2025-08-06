Тест: Рынки и универмаги в фильмах СССР — только те, кто умеет торговаться, наберут 6/6
Рынки до сих пор пользуются спросом, но если немного оглянуться назад, то легко вспомнить, что в советское время это было не просто место покупок, а важная часть жизни практически каждого человека!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KitohodkA, © «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Именно на рынке можно было найти натуральные продукты, поспорить с продавцом за цену мяса, поговорить с соседями, купить банку мёда или даже приодеться! Там кипела жизнь, кругом витали запахи и шумели деньги. Чуть позже, особенно в крупных городах, стали развиваться универсамы — просторные, чистые и закрытые магазины, где всё равно сохранялась особая атмосфера. Продуктовые прилавки, отделы с тканями, игрушками и посудой — всё это стало символом нового городского быта. Эти сцены прочно вошли и в советское кино. Мы собрали яркие кадры из фильмов, где появляются рынки, торговые залы и всё, что с этим связано. Сможете угадать названия этих картин?
Иногда даже самым ответственным и занятым взрослым нужно как следует отдыхать и веселиться! Если полноценно сходить в парк, покататься на качелях или съесть сахарную вату времени нет, то хотя бы попробуйте угадать, из каких фильмов СССР эти кадры с аттракционами. А если наоборот, хочется погрузиться в более серьёзную тему, то ответьте на 7 вопросов и узнайте, смогли бы вы служить в ВДВ.
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