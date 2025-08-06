Тест: Рынки и универмаги в фильмах СССР — только те, кто умеет торговаться, наберут 6/6

Именно на рынке можно было найти натуральные продукты, поспорить с продавцом за цену мяса, поговорить с соседями, купить банку мёда или даже приодеться! Там кипела жизнь, кругом витали запахи и шумели деньги. Чуть позже, особенно в крупных городах, стали развиваться универсамы — просторные, чистые и закрытые магазины, где всё равно сохранялась особая атмосфера. Продуктовые прилавки, отделы с тканями, игрушками и посудой — всё это стало символом нового городского быта. Эти сцены прочно вошли и в советское кино. Мы собрали яркие кадры из фильмов, где появляются рынки, торговые залы и всё, что с этим связано. Сможете угадать названия этих картин?