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3 августа, 11:06

Тест: Арбуз в фильмах СССР — слабо отгадать все 7 картин с самым сочным символом лета?

3 августа отмечают Международный день арбуза — праздник такой же яркий, как и сам герой торжества. Ведь когда арбуз появляется на столе, на него сразу же все обращают внимание!

Обложка © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Обложка © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Лето в самом разгаре, а значит, на прилавках, кухонных столах и дачных участках происходит настоящий арбузный бум! Сочные кусочки, липкие пальцы, чёрные косточки на блюдце — каждый помнит этот увлекательный и вкусный процесс. В советские времена арбуз тоже был в большом почёте. Им торговали у гастрономов, возили в кузовах прямо с бахчи, ели в компании и даже закусывали им шашлыки. И, конечно, арбузы попадали в кадр любимых фильмов! Узнаете ли вы советские картины по этим сочным и ярким сценам?

Знаете, что лучше всего сочетается с арбузом? Конечно же, дружная и весёлая компания! А если такой ещё нет, то нужно как можно скорее ответить на 5 вопросов и узнать, кто из кино СССР стал бы вашим лучшим другом! Не хотите выбирать между юмором и логикой? Тогда попробуйте отгадать 6 самых «стыдных» и смешных загадок из «Поля чудес»!

Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?
Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?
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Виктория Мишинкина
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