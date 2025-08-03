Тест: Арбуз в фильмах СССР — слабо отгадать все 7 картин с самым сочным символом лета?

Лето в самом разгаре, а значит, на прилавках, кухонных столах и дачных участках происходит настоящий арбузный бум! Сочные кусочки, липкие пальцы, чёрные косточки на блюдце — каждый помнит этот увлекательный и вкусный процесс. В советские времена арбуз тоже был в большом почёте. Им торговали у гастрономов, возили в кузовах прямо с бахчи, ели в компании и даже закусывали им шашлыки. И, конечно, арбузы попадали в кадр любимых фильмов! Узнаете ли вы советские картины по этим сочным и ярким сценам?