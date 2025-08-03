Тест: Арбуз в фильмах СССР — слабо отгадать все 7 картин с самым сочным символом лета?
3 августа отмечают Международный день арбуза — праздник такой же яркий, как и сам герой торжества. Ведь когда арбуз появляется на столе, на него сразу же все обращают внимание!
Обложка © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk
Лето в самом разгаре, а значит, на прилавках, кухонных столах и дачных участках происходит настоящий арбузный бум! Сочные кусочки, липкие пальцы, чёрные косточки на блюдце — каждый помнит этот увлекательный и вкусный процесс. В советские времена арбуз тоже был в большом почёте. Им торговали у гастрономов, возили в кузовах прямо с бахчи, ели в компании и даже закусывали им шашлыки. И, конечно, арбузы попадали в кадр любимых фильмов! Узнаете ли вы советские картины по этим сочным и ярким сценам?
Знаете, что лучше всего сочетается с арбузом? Конечно же, дружная и весёлая компания! А если такой ещё нет, то нужно как можно скорее ответить на 5 вопросов и узнать, кто из кино СССР стал бы вашим лучшим другом! Не хотите выбирать между юмором и логикой? Тогда попробуйте отгадать 6 самых «стыдных» и смешных загадок из «Поля чудес»!