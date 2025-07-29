Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?

В реальной жизни тигр — грозный хищник, к которому лучше не приближаться, однако в мультфильмах он совсем другой: смешной, немного нелепый, а зачастую и очень добрый! Именно такие образы и формируют у детей представление о милосердии, дружбе, смелости и ответственности. Советская мультипликация лучше других умела говорить с подрастающим поколением на понятном языке, не пугая, а поучая через игру и шутки. В честь праздника предлагаем вспомнить самых известных полосатых из прошлого!