Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?
29 июля отмечается Международный день тигра. И это прекрасный повод не только вспомнить о том, насколько эти животные важны для природы, но и о том, какое место они занимают в нашей культуре!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Маугли», режиссёр Роман Давыдов / Kinopoisk
В реальной жизни тигр — грозный хищник, к которому лучше не приближаться, однако в мультфильмах он совсем другой: смешной, немного нелепый, а зачастую и очень добрый! Именно такие образы и формируют у детей представление о милосердии, дружбе, смелости и ответственности. Советская мультипликация лучше других умела говорить с подрастающим поколением на понятном языке, не пугая, а поучая через игру и шутки. В честь праздника предлагаем вспомнить самых известных полосатых из прошлого!
Увлекательней советских мультиков могут быть только советские фильмы, которые даже спустя десятки лет пересматривают с улыбкой на лице! Но а в этом тесте речь пойдёт о продавщицах — слабо узнать, из каких они картин, на 6/6? А это испытание для тех, кто предпочитает зарубежное кино, — нужно отгадать 8 культовых фильмов Стэнли Кубрика.