Тест: Любимый кофейный напиток раскроет всю горькую правду о вас

Кофе — это не просто напиток. Это образ жизни. Вы думаете, что утренний заказ — это невинная ежедневная привычка, но мы здесь, чтобы выдать самые глубокие и тёмные подробности. Сегодня, в Международный день кофе, этот тест проанализирует вкус каждого и расшифрует скрытые черты — нравится вам это или нет. Приготовьтесь к анализу, подпитываемому кофеином, где правда так же горька, как двойной шот эспрессо.