Тест: Заячья губа, шрамы и собачий прикус — угадайте любимых актёров по их дефектам на 9/9
Кинематограф — это не только талант, но и фотогеничная внешность. Удивительно, но не всех знаменитых актёров на старте карьеры считали именно такими! Догадываетесь, про кого идёт речь?
История знает немало случаев, когда особенности актёров: заметный шрам, асимметрия, нестандартный прикус — становились не минусом, а изюминкой, которую запоминали зрители. И это можно понять, ведь публике важны харизма, обаяние и умение тронуть до глубины души! В советском и российском кино всегда были артисты, которые казались «не как все», но именно за счёт этого становились любимыми. Кто-то всю карьеру скрывал особенности, кто-то, наоборот, превращал их в фишку. В этом испытании вам предстоит вспомнить самые мельчайшие детали во внешности любимых звёзд!
У советских актрис есть одна общая особенность: проницательный взгляд, который передавал то, что было невозможно сказать словами! А вы сможете угадать 6 культовых актрис СССР по их глазам? А это испытание для тех, кто не пропустил ни одного фильма и мультика СССР, — нужно на 8/8 отгадать, откуда эти лентяи и тунеядцы.
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