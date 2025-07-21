Тест: Заячья губа, шрамы и собачий прикус — угадайте любимых актёров по их дефектам на 9/9

История знает немало случаев, когда особенности актёров: заметный шрам, асимметрия, нестандартный прикус — становились не минусом, а изюминкой, которую запоминали зрители. И это можно понять, ведь публике важны харизма, обаяние и умение тронуть до глубины души! В советском и российском кино всегда были артисты, которые казались «не как все», но именно за счёт этого становились любимыми. Кто-то всю карьеру скрывал особенности, кто-то, наоборот, превращал их в фишку. В этом испытании вам предстоит вспомнить самые мельчайшие детали во внешности любимых звёзд!