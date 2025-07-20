Тест: Продавщица кукурузы или загорелый дед — всего 5 вопросов расскажут, кто вы на пляже СССР

На советских курортах не было надувных фламинго, громкой музыки из колонок и пенных вечеринок, зато были плед в клеточку, авоська, варёная кукуруза и термос с домашним компотом. Кто-то ежедневно делал зарядку у воды, кто-то весь день проводил у тележки с мороженым, а кто-то загорал под открытым солнцем, поправляя яркую панамку. Сегодня эти образы вызывают улыбку и тёплую ностальгию. Но ведь и сейчас в каждом из нас можно заметить черты той самой модницы с огромными очками или ребёнка с ведёрком и формочками. Этот тест — шанс узнать, кем бы на советском пляже были именно вы!