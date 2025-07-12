Тест: Годны ли вы в стюардессы? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, стоит ли менять профессию
Сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — праздник тех, кто делает наши перелёты безопасными, комфортными, а иногда даже поистине волшебными!
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Мы привыкли видеть стюардесс и стюардов с идеальными причёсками, сдержанными улыбками и быстрыми, уверенными движениями в узких проходах самолёта. Но за этим внешним лоском скрывается куда более сложная, требовательная и ответственная профессия. Работа бортпроводника — это не только кофе, пледы и «пристегните ремни», но и умение сохранять спокойствие в экстренных ситуациях, выдерживать многочасовые рейсы, не терять лицо перед капризными пассажирами и уметь действовать чётко по инструкции даже при сильной усталости. И всё это — на высоте десять тысяч метров, в замкнутом пространстве и в постоянно меняющемся графике, где не всегда есть возможность нормально поесть или выспаться. А вы смогли бы справиться с таким ритмом? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, есть ли в вас качества настоящего бортпроводника!
Если с авиацией не сложилось, то можно попробовать себя в не менее интересном испытании на знание символики российских местечек — нужно отгадать, где реальный герб российского города, а где — проделки нейросети! А этот тест лучше проходить вместе с близкими — ответьте на 5 вопросов и узнайте, какая вы семья из фильмов СССР.
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