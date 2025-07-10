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10 июля, 13:30

Тест: Лишь те, кто засмотрел «Городок» до дыр, угадают, где фразы Олейникова, а где — Стоянова

В один день, но с разницей в десять лет родились два известных актёра — Илья Олейников и Юрий Стоянов. Возможно, именно из-за такого магического совпадения их дуэт в программе «Городок» помнит каждый!

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из программы «Городок», режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из программы «Городок», режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников / Kinopoisk

Когда по телевизору начинался «Городок», жизнь будто замирала. Эта передача была особенной — немного абсурдной, очень смешной, временами наивной, но всегда невероятно тёплой и родной! В каждом выпуске — миниатюры, нелепые костюмы, нелогичные ситуации и, конечно же, шутки, которые тут же разлетались на цитаты! Герои менялись от эпизода к эпизоду, появлялись в самых странных образах, но всегда узнавались с первой секунды. Но главное, конечно, было в неподражаемом дуэте великих актёров! Стоянов и Олейников создавали комедию, в которой за шутками всегда стояло что-то по-настоящему живое и человеческое. А фразы, сказанные ими в гриме продавцов, бабушек, сантехников и чиновников, — до сих пор живут в памяти. Вот только не всегда легко вспомнить: кто именно их произнёс…

Буквально на днях был очень тёплый праздник — День семьи, любви и верности. В честь этого события предлагаем вам ответить на 5 вопросов и узнать, какая вы семья из фильмов СССР! А это испытание для тех, кто считает, что знает всё про города России и их символы, — нужно угадать, где герб реального города, а где — проделки нейросети.

Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы
Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы
Виктория Мишинкина
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