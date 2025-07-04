Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы

Фильм «Мимино» вышел более 40 лет назад, но не потерял своей актуальности! Харизматичный Валико с его мечтами о небе и большой авиации и темпераментный Рубик создали дуэт, который покорил миллионы зрителей! Комичные ситуации, взрывные характеры и яркие фразы до сих пор вызывают не только улыбку, но и самый искренний и заразительный смех. А насколько хорошо вы помните эти легендарные высказывания?