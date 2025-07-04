Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 15:00

Тест: Дополнить пропуски в 7 культовых цитатах героев из «Мимино» смогут лишь заядлые киноманы

4 июля 1930 года родился Фрунзик Мкртчян — актёр, подаривший советскому кино множество ярких образов. Однако большинство зрителей запомнили Рубика — того самого шофёра из легендарного «Мимино»!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из фильма «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / Kinopoisk

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из фильма «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / Kinopoisk

Фильм «Мимино» вышел более 40 лет назад, но не потерял своей актуальности! Харизматичный Валико с его мечтами о небе и большой авиации и темпераментный Рубик создали дуэт, который покорил миллионы зрителей! Комичные ситуации, взрывные характеры и яркие фразы до сих пор вызывают не только улыбку, но и самый искренний и заразительный смех. А насколько хорошо вы помните эти легендарные высказывания?

Если вы успешно прошли этот тест, то цитаты точно ваш конёк! Сможете и здесь набрать максимальный балл и угадать, из каких фильмов СССР эти 7 высказываний про деньги? А это испытание для тех, у кого точно есть стиль, — нужно угадать 7 культовых картин по героям в солнечных очках.

Тест: Угадайте, кому из именинников принадлежат цитаты — Панкратову-Чёрному или Илону Маску?
Тест: Угадайте, кому из именинников принадлежат цитаты — Панкратову-Чёрному или Илону Маску?
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • фильмы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar