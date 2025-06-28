Тест: Угадайте, кому из именинников принадлежат цитаты — Панкратову-Чёрному или Илону Маску?
С разницей в 22 года, но в один день родились личности, которые на первый взгляд точно не имеют ничего общего: великий актёр Александр Панкратов-Чёрный и американский бизнесмен Илон Маск!
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Кажется, что Александр Панкратов-Чёрный и Илон Маск — люди из совершенно разных вселенных. Один — легендарный советский и российский актёр, чьи роли стали частью народной культуры, а харизма и самоирония покорили миллионы зрителей. Другой — инноватор, изобретатель и предприниматель, изменивший представления о технологиях и будущем человечества. Что же объединяет артиста, который умеет задеть зрителя за живое, и бизнесмена, мечтающего о колонизации Марса? Ответ один: они яркие, неординарные личности, прошедшие через взлёты и падения. Оба знают цену упорству, умеют шутить над собой и вдохновлять других. А их высказывания — не просто слова, а отражение богатого жизненного опыта. Цитаты о риске, смелости, юморе и даже смысле жизни можно найти и у Панкратова-Чёрного, и у Маска, но сможете ли вы угадать, какие именно?
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