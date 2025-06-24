Тест: Только истинные царицы смогут продолжить строки из 7 хитов Анны Асти без единой ошибки

Анна Asti умеет заглядывать в самую душу — иначе как объяснить, что её песни будто написаны про нас самих? В хитах так легко узнать знакомые истории: разбитое сердце, долгожданную свободу, звонки, на которые не хочется отвечать, и те, которых ждёшь ночами. Сольная карьера певицы — один из самых ярких музыкальных стартов последних лет. После ухода из дуэта Artik & Asti она не исчезла, а, наоборот, расцвела — стала смелее, громче и ближе к слушателю. Треки Анны Asti идеально подходят и к расставаниям, и к новой любви, и к ночным разговорам с подругой, и к танцам на дискотеке! Сильный и одновременно нежный голос мгновенно запоминается, а жизненные тексты надолго врезаются в память. А вас можно назвать ярым фанатом певицы? Сейчас узнаем!