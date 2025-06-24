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24 июня, 13:32

Тест: Только истинные царицы смогут продолжить строки из 7 хитов Анны Асти без единой ошибки

24 июня отмечает день рождения одна из самых популярных артисток отечественного шоу-бизнеса — Анна Дзюба, известная миллионам слушателей как Anna Asti!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Светлана Шевченко © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Светлана Шевченко © Freepik

Анна Asti умеет заглядывать в самую душу — иначе как объяснить, что её песни будто написаны про нас самих? В хитах так легко узнать знакомые истории: разбитое сердце, долгожданную свободу, звонки, на которые не хочется отвечать, и те, которых ждёшь ночами. Сольная карьера певицы — один из самых ярких музыкальных стартов последних лет. После ухода из дуэта Artik & Asti она не исчезла, а, наоборот, расцвела — стала смелее, громче и ближе к слушателю. Треки Анны Asti идеально подходят и к расставаниям, и к новой любви, и к ночным разговорам с подругой, и к танцам на дискотеке! Сильный и одновременно нежный голос мгновенно запоминается, а жизненные тексты надолго врезаются в память. А вас можно назвать ярым фанатом певицы? Сейчас узнаем!

Буквально вчера был день рождения у Валерия Меладзе — артиста, чьи треки полностью посвящены дерзким, чувственным, смелым и сильным женщинам! Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, кто вы из его треков: Вера, тропикана-женщина, а может цыганка Сэра? А этот тест для тех, кто любит старый добрый советский рок, — нужно дополнить пропуски в 6 хитах Цоя и группы «Кино»!

Тест: Ручная свинья, сценарий похорон и потеря голоса — про кого из актёров СССР эти 6 фактов?
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Виктория Мишинкина
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