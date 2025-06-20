Тест: Ручная свинья, сценарий похорон и потеря голоса — про кого из актёров СССР эти 6 фактов?

Актёрская профессия — одна из самых загадочных. С экрана артисты кажутся нам чуть ли не волшебниками: перевоплощаются, переживают целые жизни, заставляют нас смеяться, плакать, сочувствовать. Однако за кулисами — совсем другие роли, о которых мало что известно. У каждого творческого человека есть свои странности, принципы, нелепые истории и неожиданные поступки, которые не укладываются в образ, знакомый зрителю. И жизнь советских актёров не была исключением, ведь некоторые факты из их биографий звучат как выдумка, но это чистая правда — настолько яркими и разными они были! Попробуете угадать, о ком пойдёт речь в этом тесте?