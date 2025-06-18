Тест: Лишь кинородителям под силу угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с колясками
Сейчас отделы для новорождённых полны инновационной техники, которая упрощает жизнь мамам, однако ещё в прошлом веке новоиспечённым родителям приходилось гораздо сложнее!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / beast01, «По семейным обстоятельствам» (ТВ, 1978), режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / Kinopoisk
Первые месяцы жизни малыша особенно трогательные: нежные руки мамы, укачивающие перед сном, яркие погремушки, вызывающие восторженный смех, и, конечно, коляска — верный транспорт для первых прогулок. В ней ребёнок впервые видит мир: зелёные листья деревьев, голубое небо, соседских детей во дворе. В советское время коляски были другими — более основательными, массивными и тяжёлыми. Разноцветные люльки на колёсах можно увидеть в старых семейных альбомах и, конечно, в советских фильмах. Там они не просто реквизит, а символ материнства, заботы и, конечно же, особенной атмосферы!
Уже подросшие и более самостоятельные ребята в советскую эпоху часто проводили каникулы вдали от дома — в летних лагерях! Сможете узнать 7 фильмов СССР про детские приключения? А это испытание для тех, кто любит не просто путешествовать по России, но и пробовать местную кухню, — слабо отгадать, из каких регионов нашей страны эти 10 блюд?
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