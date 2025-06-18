Тест: Лишь кинородителям под силу угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с колясками

Первые месяцы жизни малыша особенно трогательные: нежные руки мамы, укачивающие перед сном, яркие погремушки, вызывающие восторженный смех, и, конечно, коляска — верный транспорт для первых прогулок. В ней ребёнок впервые видит мир: зелёные листья деревьев, голубое небо, соседских детей во дворе. В советское время коляски были другими — более основательными, массивными и тяжёлыми. Разноцветные люльки на колёсах можно увидеть в старых семейных альбомах и, конечно, в советских фильмах. Там они не просто реквизит, а символ материнства, заботы и, конечно же, особенной атмосферы!