Тест: Узнать 7 фильмов СССР про летние лагеря под силу лишь бывшим вожатым и их воспитанникам
Сейчас современные дети проводят каникулы в мегаполисах, торговых центрах и компьютерных клубах, пока взрослые с теплом вспоминают, как собирали вещи и отправлялись в летние лагеря!
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © фильм «Сто дней после детства», режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Александр Александров / Kinopoisk
Летние лагеря в СССР — это целый мир, где дети впервые по-настоящему чувствовали свободу. Без родителей, но с друзьями, вожатыми и кучей приключений! Там завязывалась дружба, случались первые влюблённости, происходили ссоры и, конечно же, примирения. Походы, костры, дискотеки под гитару, тайные побеги из корпуса — все эти забавы советские режиссёры достоверно показывали в своих картинах. Фильмы сохранили задорную, немного наивную, но такую искреннюю атмосферу, которую воспитанники помнят всю жизнь! А насколько хорошо вы помните эти кадры?
Травмы, невзгоды и болезни случаются со всеми, главное — пережить их с позитивом и улыбкой, как герои фильмов СССР! А вы сможете узнать 6 советских картин по диагнозам персонажей? Песни Максим можно услышать везде: в детском лагере, на стадионе или на дискотеке. Но только настоящие фанаты смогут дополнить пропуски в её хитах на 6/6!
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