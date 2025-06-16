Тест: Узнать 7 фильмов СССР про летние лагеря под силу лишь бывшим вожатым и их воспитанникам

Летние лагеря в СССР — это целый мир, где дети впервые по-настоящему чувствовали свободу. Без родителей, но с друзьями, вожатыми и кучей приключений! Там завязывалась дружба, случались первые влюблённости, происходили ссоры и, конечно же, примирения. Походы, костры, дискотеки под гитару, тайные побеги из корпуса — все эти забавы советские режиссёры достоверно показывали в своих картинах. Фильмы сохранили задорную, немного наивную, но такую искреннюю атмосферу, которую воспитанники помнят всю жизнь! А насколько хорошо вы помните эти кадры?