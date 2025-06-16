ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:00

Тест: Узнать 7 фильмов СССР про летние лагеря под силу лишь бывшим вожатым и их воспитанникам

Сейчас современные дети проводят каникулы в мегаполисах, торговых центрах и компьютерных клубах, пока взрослые с теплом вспоминают, как собирали вещи и отправлялись в летние лагеря!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © фильм «Сто дней после детства», режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Александр Александров / Kinopoisk

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © фильм «Сто дней после детства», режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Александр Александров / Kinopoisk

Летние лагеря в СССР — это целый мир, где дети впервые по-настоящему чувствовали свободу. Без родителей, но с друзьями, вожатыми и кучей приключений! Там завязывалась дружба, случались первые влюблённости, происходили ссоры и, конечно же, примирения. Походы, костры, дискотеки под гитару, тайные побеги из корпуса — все эти забавы советские режиссёры достоверно показывали в своих картинах. Фильмы сохранили задорную, немного наивную, но такую искреннюю атмосферу, которую воспитанники помнят всю жизнь! А насколько хорошо вы помните эти кадры?

Травмы, невзгоды и болезни случаются со всеми, главное — пережить их с позитивом и улыбкой, как герои фильмов СССР! А вы сможете узнать 6 советских картин по диагнозам персонажей? Песни Максим можно услышать везде: в детском лагере, на стадионе или на дискотеке. Но только настоящие фанаты смогут дополнить пропуски в её хитах на 6/6!

Тест: Пират, Шляпник, Вилли Вонка — сколько фильмов с Джонни Деппом вы узнаете по 1 кадру?
Тест: Пират, Шляпник, Вилли Вонка — сколько фильмов с Джонни Деппом вы узнаете по 1 кадру?
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • детскиелагеря
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar