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10 июня, 14:00

Тест: Знаете ли вы творчество Максим так, чтобы дополнить пропуски в её хитах на 6/6?

10 июня празднует день рождения известная певица и автор трогательных текстов, под которые пускают слезу даже мужчины, — Максим! А вы входите в список преданных поклонников?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Simkus, © ТАСС / Артём Геодакян

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Simkus, © ТАСС / Артём Геодакян

Максим — одна из самых искренних и проникновенных певиц на российской сцене! Её треки уже более 20 лет находят отклик в сердцах слушателей и не теряют актуальности. Порой кажется, что она не просто поёт, а рассказывает истории, делится переживаниями, разговаривает с каждым лично. Творчество певицы — это уникальная смесь нежности и силы, уязвимости и уверенности. Те, кто переживал расставания, верил в лучшее, искал утешения или просто хотел почувствовать, что он не один, — знают, Максим всегда спасёт! А вы хорошо помните её хиты? Давайте проверим!

Если вы сильны в текстах и цитатах, то отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР вам точно не составит труда! А это испытание не просто для книжных червей, а для настоящих библиофилов — нужно отгадать произведения Пушкина по отрывкам на 7/7.

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов и сериалов эти блондинки, смогут лишь киногении
Тест: Угадать, из каких 7 фильмов и сериалов эти блондинки, смогут лишь киногении
Виктория Мишинкина
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