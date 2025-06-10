Тест: Знаете ли вы творчество Максим так, чтобы дополнить пропуски в её хитах на 6/6?
10 июня празднует день рождения известная певица и автор трогательных текстов, под которые пускают слезу даже мужчины, — Максим! А вы входите в список преданных поклонников?
Максим — одна из самых искренних и проникновенных певиц на российской сцене! Её треки уже более 20 лет находят отклик в сердцах слушателей и не теряют актуальности. Порой кажется, что она не просто поёт, а рассказывает истории, делится переживаниями, разговаривает с каждым лично. Творчество певицы — это уникальная смесь нежности и силы, уязвимости и уверенности. Те, кто переживал расставания, верил в лучшее, искал утешения или просто хотел почувствовать, что он не один, — знают, Максим всегда спасёт! А вы хорошо помните её хиты? Давайте проверим!
Если вы сильны в текстах и цитатах, то отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР вам точно не составит труда! А это испытание не просто для книжных червей, а для настоящих библиофилов — нужно отгадать произведения Пушкина по отрывкам на 7/7.
- Тест: Пират, Шляпник, Вилли Вонка — сколько фильмов с Джонни Деппом вы узнаете по 1 кадру?
вчера в 12:30
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8 июня, 10:00
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7 июня, 10:00