Тест: Знаете ли вы творчество Максим так, чтобы дополнить пропуски в её хитах на 6/6?

Максим — одна из самых искренних и проникновенных певиц на российской сцене! Её треки уже более 20 лет находят отклик в сердцах слушателей и не теряют актуальности. Порой кажется, что она не просто поёт, а рассказывает истории, делится переживаниями, разговаривает с каждым лично. Творчество певицы — это уникальная смесь нежности и силы, уязвимости и уверенности. Те, кто переживал расставания, верил в лучшее, искал утешения или просто хотел почувствовать, что он не один, — знают, Максим всегда спасёт! А вы хорошо помните её хиты? Давайте проверим!