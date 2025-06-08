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8 июня, 10:00

Тест: Кухарки, горничные и домработницы в фильмах СССР — узнаете картины по 1 кадру на 6/6?

Советское кино умело создавать узнаваемые, родные образы — те самые, что остаются в памяти на десятилетия! Среди них особое место занимают домработницы. Сможете узнать каждую?

Обложка © Кадр из фильма «Карнавал», режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Карнавал», режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk

Через горничных, кухарок, нянечек, портных режиссёры показывали быт, социальные различия, а главное — человеческие отношения. Они знали все семейные тайны, обхаживали гостей, давали советы и даже читали нотации хозяевам — одним словом, были частью семьи. Домработница в фильме могла быть и строгой, и душевной, иногда ворчливой, но всегда — удивительно правдивой. Эти роли часто доставались ярким и харизматичным актрисам, которые умели всего одной фразой или взглядом передать и юмор, и драму. А теперь попробуйте узнать культовые фильмы по кадрам с этими незаменимыми феями чистоты и уюта!

Отечественный кинематограф полон ярких женских образов, но в этом тесте речь пойдёт о самых романтичных, милых и очаровательных его представительницах — блондинках! Узнаете, из каких они фильмов, на 7/7? А это испытание для самых насмотренных — нужно угадать 8 фильмов по кадрам с ночными бабочками!

Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику
Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику
Виктория Мишинкина
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