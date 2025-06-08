Тест: Кухарки, горничные и домработницы в фильмах СССР — узнаете картины по 1 кадру на 6/6?

Через горничных, кухарок, нянечек, портных режиссёры показывали быт, социальные различия, а главное — человеческие отношения. Они знали все семейные тайны, обхаживали гостей, давали советы и даже читали нотации хозяевам — одним словом, были частью семьи. Домработница в фильме могла быть и строгой, и душевной, иногда ворчливой, но всегда — удивительно правдивой. Эти роли часто доставались ярким и харизматичным актрисам, которые умели всего одной фразой или взглядом передать и юмор, и драму. А теперь попробуйте узнать культовые фильмы по кадрам с этими незаменимыми феями чистоты и уюта!