Тест: Кухарки, горничные и домработницы в фильмах СССР — узнаете картины по 1 кадру на 6/6?
Советское кино умело создавать узнаваемые, родные образы — те самые, что остаются в памяти на десятилетия! Среди них особое место занимают домработницы. Сможете узнать каждую?
Обложка © Кадр из фильма «Карнавал», режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk
Через горничных, кухарок, нянечек, портных режиссёры показывали быт, социальные различия, а главное — человеческие отношения. Они знали все семейные тайны, обхаживали гостей, давали советы и даже читали нотации хозяевам — одним словом, были частью семьи. Домработница в фильме могла быть и строгой, и душевной, иногда ворчливой, но всегда — удивительно правдивой. Эти роли часто доставались ярким и харизматичным актрисам, которые умели всего одной фразой или взглядом передать и юмор, и драму. А теперь попробуйте узнать культовые фильмы по кадрам с этими незаменимыми феями чистоты и уюта!
Отечественный кинематограф полон ярких женских образов, но в этом тесте речь пойдёт о самых романтичных, милых и очаровательных его представительницах — блондинках! Узнаете, из каких они фильмов, на 7/7? А это испытание для самых насмотренных — нужно угадать 8 фильмов по кадрам с ночными бабочками!