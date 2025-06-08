Выстрел, который изменит всё: главные загадки 4-го сезона «Клюквенного щербета» Третий сезон одного из самых популярных турецких сериалов «Клюквенный щербет» подошёл к концу. Life.ru подводит итоги и размышляет, что ждёт дальше семьи Уналов и Асланов. 8 июня, 07:01 Третий сезон «Клюквенного щербета» завершился интригой. Обложка © Кадр из фильма «Клюквенный щербет», режиссёры Кетджхе, Айдын Булут, сценарист Мелис Дживелек и др. / Kinopoisk

В эфир вышла заключительная серия третьего сезона «Клюквенного щербета». Ожидаемо, финал оказался крайне эмоциональным и интригующим. Страдающий душевной болезнью после смерти матери Мустафа взял пистолет и во время домашней вечеринки выстрелил в Ишил, её помощника Корая и по случайности в своего брата Фатиха. В этот же момент начались преждевременные роды у Кывылджим.

Оборвалась серия на выстреле, когда Мустафа, играя в детскую считалочку «тебе или мне», целился сначала в себя, потом в отца — Абдуллу-бея. Звук выстрела был, но в кого попала пуля — не показали. Таким образом, вся интрига переносится на четвёртый сезон.

Кто покинет, а кто пополнит каст?

Если брать в расчёт развязку сезона, то под вопросом остаётся будущее Ишил, Фатиха, Ниляй, Мустафы и Абдуллы-бея.

Ниляй, пытаясь позвать на помощь, случайно споткнулась и упала с балкона. Мустафа с пистолетом в руках прошёл мимо супруги, не оказав ей помощь. Что будет с ней? Всем известно, что её родственник — один из сценаристов, поэтому в её уход верится с трудом. Фатих тоже, по всем расчётам, должен выжить, ведь он главный герой сериала и всё началось с его романа с Доа.

Осталось неизвестным, появится ли Абдулла-бей в новом сезоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Ишил, вероятно, также останется в живых. Ведь до конца не раскрыта тема того, что именно она заказала убийство Пембе-ханым. Она является главным отрицательным героем, создающим конфликт и держащим всех в напряжении. Именно в четвёртом сезоне должно произойти её разоблачение и, как следствие, длительный развод с главой семейства Уналов. Правда, главного свидетеля — Корая — Мустафа убрал, поэтому процесс может затянуться. Не верится и в смерть самого Абдуллы-бея. Всё же он ключевая фигура.

Остаётся только под большим вопросом только будущее Мустафы. В любом случае он стрелял в людей. Это карается законом. Попадёт ли он в тюрьму, ляжет в психлечебницу или наложит на себя руки? Остаётся только гадать. Возможно, его выведут из сериала. И, как писали некоторые турецкие СМИ, Ниляй может найти нового мужа. Только вот это уже не по душе поклонникам «Клюквенного щербета», которые 2,5 сезона восхищались любовью и поддержкой Мустафы и Ниляй. В чатах о сериале зрительницы сейчас активнее всего обсуждают как раз их пару.

Непонятно, родит ли в итоге Кывылджим. С учётом того что ей стало плохо после выстрелов, а Мустафа никого не выпускал из дома, не исключено, что она потеряет ребёнка. Только в это очень не хотелось бы верить. Они с Омером с таким трепетом ждут своего сына, что хотелось бы хорошей развязки для них.

Поклонники сериала хотели бы, чтобы у всех его пар всё в итоге сложилось хорошо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Не менее интересно, кого введут в каст. Уже известно, что появится брат Асуде-ханым. Его приезд из Лондона анонсировали в заключительной серии. Он будет помогать сестре противостоять Апо в офисе. Также в турецкой прессе ходят слухи, что у него будет роман с Ишил. А может, всё же с Ниляй? Если она останется без мужа в итоге.

Разводы и свадьбы

Один из главных любовных вопросов — что будет с браком Нурсумы и Фераза. В последних сериях третьего сезона между ними были напряжённые отношения, но в конце они помирились. Однако этому совершенно не рада мама Фераза госпожа Асуде. Женщина часто говорит пророческие вещи. Так, она уверенно заявила, что им не быть вместе. Хотелось бы, чтобы после нескольких разводов Нурсума была счастлива и всё же стала матерью. Но что придумают сценаристы для этой героини на этот раз?

Из свадеб остаётся ждать только заключения брака мамы Ниляй Севтап с Халюком.

Нурсума и Фераз могут не остаться вместе — но всю интригу раскроет новый сезон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Когда выйдет четвёртый сезон «Клюквенного щербета»?

Завершившийся сезон оказался очень эмоциональным и ярким. Неудивительно, что сериал каждую неделю получал высокие рейтинги. Были смерти Гёркем и Пембе, арест Герая, появление мамы Ниляй, болезни Сонмез и Мустафы, уход Мери, новый брак Нурсумы, очередная свадьба Фатиха и Доа, сумасшедшая соседка Асланов, новый устой в доме Уналов… В сериале часто поднимались важные социальные темы, линии каждого героя активно и интересно развивались.

Сейчас вся творческая группа и актёры уходят на летние каникулы. Ожидается, что новый сезон выйдет уже в сентябре 2025 года.

Авторы Галина Глазко