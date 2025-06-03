От судостроения до султана: Как главные красавчики Турции нашли себя в кино Life.ru рассказывает о том, какое образование получили и кем изначально работали главные красавчики из «Постучись в мою дверь», «Великолепного века» и других турдизи — Керем Бюрсин, Халит Эргенч, Джан Яман. 3 июня, 06:01 Главные красавчики турецких сериалов — Джан Яман и Бурак Озчивит — не сразу стали актёрами. Коллаж © Life.ru. Обложка © kinopoisk, kinopoisk, © Freepik / dgim-studio

Стать актёром — мечта многих мужчин в Турции, ведь это не только возможность стать знаменитыми во всём мире, но и заработать большие деньги. Правда, не все звёзды турецких сериалов сразу мечтали стать актёрами. Многие попали в мир кинематографа случайно.

Халит Эргенч

Халит Эргенч закончил университет по судостроению. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halitergencresmi

Актёр Халит Эргенч получил мировую славу после выхода сериала «Великолепный век», где он сыграл султана Сулеймана. После этого ему поступили многочисленные предложения о работе, что позволяет ему оставаться востребованным в этой профессии. Однако он мог и не стать звездой сериалов.

В юности Халит поступил в Стамбульский технический университет по специальности «Судостроение и мореплавание». Но по профессии не отработал ни дня, так как понял, что хочет посвятить себя творчеству. Эргенч пробовал себя в разных сферах: сначала работал маркетологом, потом оператором, а также был танцором в группе певицы Пекан. И лишь спустя время он понял, что желает стать актёром. Эргенч перевёлся в Университет изящных искусств имени Мимара Синана.

Хотя, кажется, актёру не помешало бы и юридическое образование. В мае этого года суд признал Эргенча виновным в участии в протестах в Стамбуле и приговорил его к двум годам и трём месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний.

Джан Яман

Джан Яман ранее работал адвокатом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman

Сериал «Ранняя пташка» сделал Джана Ямана новым секс-символом турдизи. Правда, актёром Яман стал, можно сказать, почти случайно.

Джан обучался в стамбульском колледже Bilfen, после чего перебрался в Италию и поступил в местную школу, где стал единственным учеником, когда-либо получившим самую высокую оценку. Он много лет успешно работал адвокатом, посещая актёрские курсы лишь для развлечения. Друзья были впечатлены игрой Ямана в театре и посоветовали ему сменить род деятельности. И Джан не прогадал. Сейчас он снимается не только в Турции, но и в Италии, а также имеет опыт работы на английском языке.

— В Турции мы очень много работаем, по 16 часов в день, даже по субботам и воскресеньям. У нас нет тех правил, которые есть в Европе, и в течение семи лет я работал без перерыва. Это сделало меня настоящей машиной в Турции, и, когда я приехал в Италию, мне было легко, — признавался в одном из своих интервью Яман.

Кыванч Татлытуг

Кыванч Татлытуг играл в баскетбол. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kivanctatlitug

Актёр Кыванч Татлытуг («Курт Сеит и Александра», «Запретная любовь», «Кузей Гюней») с детства был высоким и спортивным парнем, и поэтому грезил о карьере профессионального баскетболиста. Татлытуг показывал отличные результаты, и в итоге ему удалось попасть сначала в БК «Фенербахче», а потом и в «Бешикташ». Кстати, в Турции баскетбол популярен так же, как в России турецкие сериалы.

Волею судьбы Кыванчу пришлось уйти из большого спорта из-за травмы колена. Он начал пробовать себя в качестве модели, участвуя в показах мод, и параллельно учился на актёрских курсах.

— Я не думал стать ни моделью, ни актёром. Жизнь полна случайностей. Десять лет я играл в баскетбол. К этим делам я не имел никакого отношения. Когда я играл в баскетбол, многие говорили: «Ты хороший спортсмен, но обязательно стань актёром или моделью». Я очень злился на них и отвечал: «Я стану профессиональным баскетболистом, я посвятил этому свою жизнь». Потому что у меня были большие цели в баскетболе. До сих пор, когда затрагивают тему баскетбола, у меня горят глаза, — признаётся актёр.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит — турецкий актёр, очень популярный и в России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burakozcivit

Бурак Озчивит — один из главных секс-символов турецких сериалов — тоже не сразу стал актёром. Озчивит получил образование в университете Мармара на факультете кино, изобразительных искусств и фотографии. Много лет Бурак был простым фотографом и подрабатывал моделью. Карьера на подиуме у него шла хорошо. Его даже признали лучшей моделью Турции и лучшей моделью мира. После победы в конкурсах красоты Бурак стал очень знаменит в Турции, ему пророчили большое будущее в этой сфере.

Брутального и красивого парня сразу же заметили режиссёры и переманили в мир кино. И это было не зря. Сейчас в фильмографии Озчивита большое количество успешных сериалов: «Великолепный век», «Королёк — птичка певчая», «Основание: Осман», «Чёрная любовь» и другие.

Керем Бюрсин

Керем Бюрсин тоже не сразу стал актёром. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин мог бы не стать актёром. Всё детство он ездил с родителями по миру, а потом долгое время жил в США.

Керем рос творческим ребёнком, создал собственную рок-группу, участвовал во всех постановках в школе. Однако его отец настаивал на получении хорошего образования. Бюрсин был вынужден поступить в Бостоне на маркетолога. Учёба ему не нравилась, поэтому, грезя о большом кино и Голливуде, он сбегал на актёрские курсы. Вскоре Керем уехал в Лос-Анджелес, чтобы полностью посвятить себя актёрской профессии, благо его поддержала мама. В США он не смог стать звездой кино, а вот в родной Турции слава пришла к нему моментально.

Авторы Кира Громова