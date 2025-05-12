Топ-5 самых откровенных турецких сериалов Турецкие сериалы известны не только сюжетными страстями — среди них есть и довольно откровенные во всех смыслах. Life.ru подготовил для вас подборку новелл, которые мало кого могут оставить равнодушными благодаря невероятным поворотам и красивым эротическим сценам. 11 мая, 21:27 Среди турецких сериалов есть и довольно откровенные мелодрамы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin

Турецкие сериалы всегда полны эмоций, страстей и красивой любви. Многие смотрят турецкие сериалы из-за брутальных актёров, которые уже покорили много женских сердец. Однако сама тема секса в турецких мелодрамах практически всегда остаётся табуированной. Дело всё в религиозных взглядах и строгих восточных традициях. Правда, есть несколько сериалов с откровенными сценами. Такие работы больше направлены на европейскую аудиторию, а в Турции они, как правило, подвергаются большой критике. Но есть и исключения. Расскажем о сериалах, где присутствует эротика.

«Безжизненные» (Yasamayanlar)

Жанр : фэнтези, драма

: фэнтези, драма Режиссёр : Альфан Эшели

: Альфан Эшели Сценаристы : Мустафа Салих Бозку, Гизем Кизил, Самиль Йылмаз, Беркай Озтюрк, Альфан Эсели

: Мустафа Салих Бозку, Гизем Кизил, Самиль Йылмаз, Беркай Озтюрк, Альфан Эсели Когда вышел: 2018 год

2018 год В главных ролях: Керем Бюрсин, Сельма Эргеч, Эльчин Сангу

Керем Бюрсин, Сельма Эргеч, Эльчин Сангу Сколько серий: 8 эпизодов

8 эпизодов Где смотреть: «Кинопоиск», Ivi, Kion, 24TV

В сериале «Безжизненные» — накал страстей всех видов. Фото © Кадр из фильма «Безжизненные», режиссёр Альфан Эшели / Kino-teatr

Актёра Керема Бюрсина (он же Серкан Болат из «Постучись в мою дверь») в основном знают по ролям в романтических и лёгких сериалах. Однако в его фильмографии есть и очень драматические, сложные роли. Например, в телесериале «Безжизненные» Бюрсин сыграл вампира Дмитрия.

По сюжету 164-летняя вампирша Миа приезжает в Стамбул, чтобы убить Дмитрия, сделавшего её вампиром. Но у неё это не получается. Почему? Узнаете из сериала. В «Безжизненных» очень красивые кадры, сложные переплетения судеб, накал страстей и драма — всё как в лучших турецких традициях.

Эта работа наделала много шума из-за очень откровенных сцен и темы вампиризма и тёмных сил, что крайне нетипично для консервативной и мусульманской Турции. Но, несмотря на критику сериала за эротические кадры, рейтинги у него оказались очень высокими.

«Чистая правда» (Aynen Aynen)

Жанр: драма, комедия

драма, комедия Режиссёры : Юнус Озан Коркут, Осман Кая

: Юнус Озан Коркут, Осман Кая Сценарист: Элпер Эрзе

Элпер Эрзе Когда вышел: 2019–2021 годы

2019–2021 годы В главных ролях : Нильпери Шахинкая, Керем Бюрсин, Ураз Кайгыларолу, Ахмет Кайякесен

: Нильпери Шахинкая, Керем Бюрсин, Ураз Кайгыларолу, Ахмет Кайякесен Сколько серий : 45 эпизодов (6 сезонов)

: 45 эпизодов (6 сезонов) Где смотреть: Premier, Okko, 24ТВ

Сериал «Чистая правда» поразил зрителей откровенностью. Фото © Кадр из фильма «Чистая правда», режиссёр Юнус Озан Коркут, Осман Кая / Kino-teatr

Ещё один турецкий сериал с откровенными кадрами — «Чистая правда». В главной роли снова Керем Бюрсин. Ну а что удивительного? Поражает другое: как сериал с большим количеством матерных слов, пошлого юмора и голых сцен сняли в Турции! Ещё больше впечатляет, что над сериалом работали создатели легендарного «Великолепного века».

«Чистая правда» — это история девушки Нилы, которая страдает от болезненного расставания с парнем. Она мечтает встретить хорошего человека, построить семью и родить детей. Однако, познакомившись с ловеласом Эмиром, она врёт о своих истинных целях, чтобы не спугнуть его. Эмир делает то же самое.

«Фи, Чи, Пи» (Fi)

Жанр : драма, мелодрама, триллер

: драма, мелодрама, триллер Режиссёр : Мерт Байкал

: Мерт Байкал Сценаристы : Нукет Биджакджи, Азра Коен, Озлем Юджел

: Нукет Биджакджи, Азра Коен, Озлем Юджел Когда вышел : 2017 год

: 2017 год В главных ролях: Озан Гювен, Серенай Сарыкая, Мехмет Гюнсюр, Бюшра Девели

Озан Гювен, Серенай Сарыкая, Мехмет Гюнсюр, Бюшра Девели Сколько серий : 22 эпизода (2 сезона)

: 22 эпизода (2 сезона) Где смотреть: «Кинопоиск», Okko

Сериал «Фи, Чи, Пи» полон непредсказуемых поворотов. Фото © Кадр из фильма «Фи, Чи, Пи», режиссёр Мерт Байкал / Kino-teatr

Сериал «Фи, Чи, Пи» стоит особняком в турецком кинематографе. В нём огромное количество откровенных и эротических сцен. Однако красивые герои и их взаимоотношения поданы настолько гармонично, что эта турецкая дорама, без сомнений, достойна показа.

По сюжету успешный психиатр влюбляется в юную балерину. У девушки, к слову, есть парень и большие карьерные амбиции. Врач, жизнь которого полна тайн, предпринимает различные психологические уловки, чтобы покорить сердце балерины.

Это очень эмоциональный сериал, где есть всё: интриги, расследования, скандалы и, конечно, любовь. Главное — непредсказуемый финал. Неудивительно, что у «Фи, Чи, Пи» очень высокие рейтинги.

«Мистер Ошибка» (Bay Yanlış)

Жанр : мелодрама, комедия

: мелодрама, комедия Режиссёр : Дениз Иорулмазер

: Дениз Иорулмазер Сценаристы : Бану Зенгин Так, Аслы Зенгин

: Бану Зенгин Так, Аслы Зенгин Когда вышел: 2020 год

2020 год В главных ролях : Джан Яман, Озге Гюрель, Гюрген Оз, Фатма Топташ, Сарп Джан Кёроглу

: Джан Яман, Озге Гюрель, Гюрген Оз, Фатма Топташ, Сарп Джан Кёроглу Сколько серий: 43 эпизода

43 эпизода Где смотреть: Ivi, Start, 24TV

Сериал «Мистер Ошибка» в Турции едва не сняли с показа. Фото © Кадр из фильма «Мистер Ошибка», режиссёр Дениз Йорулмазер / Kino-teatr

Это история владельца бара и покорителя женских сердец Озгюра. Он захотел помочь красавице Эзги найти достойного мужчину, но, как многие уже, наверное, догадались, сам влюбился в неё…

Сериал полон откровенных сцен, из-за которых его чуть не сняли с эфира в Турции. Его также не стали продлевать на новый сезон из-за проигранной конкуренции нашумевшей мелодраме «Постучись в мою дверь».

Сериал стоит посмотреть хотя бы ради актёра Джана Ямана, покорившего сердца зрительниц и завоевавшего огромную популярность. К тому же эта мелодрама смотрится легко и непринуждённо благодаря юмористическим моментам.

«Запретная любовь» (Ask-i Memnu)

Жанр : драма, мелодрама

: драма, мелодрама Режиссёры : Хилал Сарал, Месуде Эрарслан

: Хилал Сарал, Месуде Эрарслан Сценаристы : Мелек Генчоглу, Халит Зия Ушаклыгиль, Эдже Йоренч

: Мелек Генчоглу, Халит Зия Ушаклыгиль, Эдже Йоренч Когда вышел: 2008 год

2008 год В главных ролях: Берен Саат, Кыванч Татлыту, Небахат Чехре, Нур Феттахолу, Илькер Кызмаз

Берен Саат, Кыванч Татлыту, Небахат Чехре, Нур Феттахолу, Илькер Кызмаз Сколько серий: 158 эпизодов (2 сезона)

158 эпизодов (2 сезона) Где смотреть: «Кинопоиск», Ivi

Турецкий сериал «Запретная любовь» до сих пор вызывает пересуды из-за своей откровенности. Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», режиссёр Хилаль Сарал, Месюде Эрарслан / Kino-teatr

Сериал «Запретная любовь» вышел на экраны ещё в 2008 году, но о нём говорят, вспоминают и спорят до сих пор. В основе сюжета лежит одноимённый роман известного турецкого писателя Халида Зии Ушаклыгиля.

Девушка Бихтер вышла замуж за богатого вдовца, чтобы насолить собственной матери. Её появление вносит смуту и интриги в дом зрелого мужчины во многом из-за романа с племянником супруга. А тем временем вдовец без ума от молодой жены. И как им всем теперь жить вместе?

Эта мелодрама получила много штрафов за большое количество эротических сцен. Но, несмотря на откровенные кадры, «Запретная любовь» во время показа на турецком телевидении побила все рекорды, а финал сериала смотрело 80% населения Турции. Правительство страны даже было вынуждено объявить официальным выходным день показа последнего эпизода. Впоследствии более 20 стран приобрели права на трансляцию этой мелодрамы.

Авторы Кира Громова