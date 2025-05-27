Конец «Великолепного века»: за что султан Сулейман получил в Турции тюремный срок Life.ru рассказывает подробности грандиозного скандала с участием одного из самых известных турецких актёров — Халита Эргенча. Он получил тюремный срок. 27 мая, 11:38 Турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана, получил тюремный срок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / imago stock&people, © Shutterstock / FOTODOM / ErenMotion

27 мая стало известно, что популярный турецкий актёр Халит Эргенч был признан судом виновным в участии в протестах в Стамбуле. Ему дали два года и три месяца тюремного заключения. Об этом написало турецкое издание Anadolu Agency. Всё дело в том, что 55-летний герой мелодрам дал ложные показания в суде.

Подробности громкого дела

В 2013 году в центре Стамбула, в Гези, прошли массовые акции протеста из-за вырубки парка в районе Таксим для строительства нового ТРЦ. Забастовки, в которых участвовал Эргенч, переросли в митинги против тогда ещё премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время акций жертвами стали пять человек. В Турции это тогда бурно обсуждали в прессе и на телевидении.

Халит Эргенч снялся во множестве турецких фильмов и сериалов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halitergencresmi

Актёра ранее вызывали на допрос. Его подозревали в поддержании контакта со скрывающимися обвиняемыми по этому делу. Эргенч всё отрицал, но правоохранителям показались его ответы противоречивыми, и его показания были признаны ложными. К тому же они зафиксировали 12 звонков и смс-сообщений между Халитом и двумя другими осуждёнными актёрами и активистами — Рызой Каджоглу и Меметом Али Алаборой. Сторона обвинения предоставила и фотоснимки, подтверждающие встречи трёх актёров.

— Жаль, что я не подал иск против публикации моих фотографий в то время. На них как будто мы были на переднем плане. Я ответил на все вопросы. Когда меня спросили о связях с другими во время протестов, я указал, что у меня не было контактов, — приводят слова самого актёра турецкие СМИ.

Халит Эргенч давно женат и воспитывает детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halitergencresmi

Кроме этого громкого инцидента Халит Эргенч не был замечен в скандалах. Он — примерный семьянин. С 2009 года женат на актрисе Бергюзар Корель. С ней актёр воспитывает троих детей — двух сыновей и одну дочь. Суд принял это во внимание и сократил звезде «Великолепного века» тюремный срок до одного года и 10,5 месяца. Другому актёру — Рызе Каджоглу — дали один год и восемь месяцев. Они также имеют право оспорить данное решение.

Приговор предусматривает отсрочку исполнения наказания, чем, скорее всего, Халит воспользуется. Так как сейчас он задействован в съёмках сразу нескольких сериалов.

Чем известен Халит Эргенч

Мировую славу актёру принесла роль султана Сулеймана в уже почти культовом «Великолепном веке», выходившем на экраны с 2011-го по 2014 год. Кроме того, Эргенч снялся в популярных турецких сериалах «Чёрный ангел», «Тысяча и одна ночь» и «Вавилон». В Турции он также известен как театральный актёр.

Прямо сейчас у Эргенча идут съёмки сериала «Если король проиграет», который считают одной из главных премьер 2025 года. Также Эргенч задействован в турдизи «Анонимные любовники», где он играет доктора, лечащего разбитые любовью сердца.

Халит Эргенч снимается и в лентах, которые выйдут в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halitergencresmi

Актёры с криминальной судьбой

В истории турецкого кинематографа это не первый подобный случай, когда актёры попадали за решётку или были осуждены.

Так Аднан Коч, сыгравший Бехрама-пашу в том же «Великолепном веке», в 2018 году оказал сопротивление полицейским, пытавшимся его задержать по подозрению в хранении запрещённых веществ. Ему вынесли приговор более чем на 16 лет. Однако Коч избежал тюрьмы и продолжил активно сниматься в кино.

Звезда сериалов «Семья», «Курт Сеит и Александра» и «Запретная любовь» Кыванч Татлытуг тоже был фигурантом уголовного дела. В 2014 году его обвинили в укрывательстве доходов, что очень жёстко карается в Турции. Ему грозило 10 лет тюрьмы, но актёр смог доказать, что сам стал жертвой обстоятельств. Всю вину взял на себя его бухгалтер.

Ибрагим Челиккол, известный по ролям в сериалах «Чёрно-белая любовь» и «Напролом», в 2019 году провёл сутки за решёткой из-за драки в ночном клубе. Срок он не получил, так как никто серьёзно не пострадал.

Авторы Галина Глазко