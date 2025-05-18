Вампиры, тёмные силы и потусторонние миры: Топ-5 турецких сериалов о мистике и нечисти Life.ru рассказывает о самых нетипичных сериалах из Турции, которые полны мистики, волшебства и фантастики. Да-да, оказывается, они такое тоже снимают. 18 мая, 04:00 Самые известные мистические сериалы Турции. Обложка © Кадр из сериала «Шахмаран», Kino-teatr, © Кадр из сериала «Безжизненные», Kinopoisk, © Кадр из сериала «Столетнее чудо». Kinopoisk

Принято считать, что турецкие сериалы — это истории о драматичной любви, полной страсти, эмоций и слёз (даже мужских). Однако в турецком кинематографе можно встретить и совершенно иные работы, выходящие далеко за шаблоны. Познакомим вас с топ-5 турдизи о мистике и нечисти. Такие сериалы часто подвергаются критике в самой Турции из-за религиозных и консервативных взглядов местных жителей, но по накалу страстей они ничем не уступают типичным мелодрамам.

«Шахмаран» (Sahmaran)

Жанр: фэнтези, триллеры

фэнтези, триллеры Режиссёр: Умур Турагай

Умур Турагай Сценарист: Пынар Булут

Пынар Булут Дата выхода: 2023 год

2023 год Платформа: Netflix

Netflix В главных ролях : Серенай Сарыкая, Бурак Дениз, Мустафа Уурлу, Мерт Рамазан Демир

: Серенай Сарыкая, Бурак Дениз, Мустафа Уурлу, Мерт Рамазан Демир Сколько серий: 14

14 Где смотреть: Okko, Premier

Серенай Сарыкая и Мер Рамазан Демир. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / afra_mert_776

В основе сериала с мистическим названием «Шахмаран» лежит современная версия легенды о царице змей и её трагической любви. Согласно преданиям, змеи, жившие тысячелетиями под землёй, вылезли на свет благодаря человеческой любви. Правда, сам человек потом и предал их.

По сюжету мистического триллера преподавательница Шахсу отправляется в Адану, чтобы встретиться с дедушкой, который много лет не общается с её матерью. Там она попадает в сообщество Мар, состоящее из потомков Шахмаран, и узнаёт невероятную правду о своей семье.

Весь сериал окутан загадками и невероятными поворотами. Интересно, что второстепенная роль досталась Мерту Рамазану Демиру, известному по роли Ферита в одном из самых популярных турецких сериалов «Зимородок». Главного героя сыграл известный актёр Бурак Дениз.

«Незавершённая любовь» (Yarim Kalan Asklar)

Жанр: фэнтези, триллер, мелодрама

фэнтези, триллер, мелодрама Режиссёр: Умур Турагай

Умур Турагай Сценаристы: Хакан Бономо, Этхем Озышик

Хакан Бономо, Этхем Озышик Когда вышел: 2020 год

2020 год Платформа: Blue TV

Blue TV В главных ролях: Бурак Дениз, Дилан Чичек Дениз, Джем Давран, Назлы Булум

Бурак Дениз, Дилан Чичек Дениз, Джем Давран, Назлы Булум Сколько серий: 8

8 Где смотреть: «Кинопоиск»

Бурак Дениз и Дилан Чичек Дениз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ykadizi

Мини-сериал «Незавершённая любовь» (на некоторых платформах называется «Незаконченная любовь») точно покорит сердца многих. В центре сюжета — история любящих друг друга журналистов Элиф и Озана. Пара планирует свадьбу, но судьба вносит свои коррективы: в ДТП погибает Озан. Душа мужчины мечется между двумя мирами. Известный своими журналистскими расследованиями, Озан уверен, что его гибель не случайна. Он реинкарнировал в другом теле и пытается донести до Элиф информацию, что пришёл к ней в новом обличье и ищет виновных в своей смерти.

Посмотреть эту теледраму можно буквально за пару дней, оторваться невозможно — настолько затягивает сюжет. К тому же это фантастика с элементами комедии. А снимается в ней всё тот же Бурак Дениз. Его возлюбленную играет Дилан Чичек, хотя изначально на эту роль претендовала Ханде Эрчел (Эда из «Постучись в мою дверь»). Но всё же Эрчел и Дениз было суждено сыграть вместе: в 2023 году они удачно вместе снялись в сериале «Совершенно другой».

«Защитник» (The Protector)

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

фантастика, фэнтези, боевик Режиссёр: Умут Арал

Умут Арал Сценаристы: Аким Озбек, Атилла Унсал, Биннур Караевли, Джансу Кобан

Аким Озбек, Атилла Унсал, Биннур Караевли, Джансу Кобан Дата выхода: 2018 год

2018 год Платформа: Netflix

Netflix В главных ролях: Чагатай Улусой, Хазар Эргючлю, Окан Ялабык

Чагатай Улусой, Хазар Эргючлю, Окан Ялабык Сколько серий: 32

32 Где смотреть: RuTube

Сюжет сериала «Защитник» завязан вокруг молодого мужчины Хакана, который помогает приёмному отцу в антикварной лавке. Неизвестные убивают хозяина магазина. Хакан узнаёт, что в деле замешаны тёмные силы, и ему предстоит защитить весь Стамбул от них. Пока главный герой продумывает план спасения, он обнаруживает у себя сверхспособности.

В главной роли играет актёр и модель Чагатай Улусой, фильмография которого невелика. Однако в этом сериале он сыграл очень хорошо и явно покорил много женских сердец. В киноленте также снимается Окан Ялабык, сыгравший Ибрагима-пашу в легендарном «Великолепном веке».

Эпизоды длятся около 40 минут, что, пожалуй, нехарактерно для Турции. Любители знают, что серии обычно длятся минимум два часа. Но в этом и плюс «Защитника» — его можно посмотреть быстро.

«Безжизненные» (Yasamayanlar)

Жанр: фэнтези, драма

фэнтези, драма Режиссёр: Альфан Эсели

Альфан Эсели Сценаристы: Мустафа Салих Бозку, Гизем Кизил, Самиль Йылмаз, Беркай Озтюрк, Альфан Эсели

Мустафа Салих Бозку, Гизем Кизил, Самиль Йылмаз, Беркай Озтюрк, Альфан Эсели Когда вышел: 2018 год

2018 год Платформа: Netflix

Netflix В главных ролях: Керем Бюрсин, Сельма Эргеч, Эльчин Сангу

Керем Бюрсин, Сельма Эргеч, Эльчин Сангу Сколько серий: 8

8 Где смотреть: «Кинопоиск», Ivi, Kion, 24TV

Керем Бюрсин. Фото © Кадр из сериала «Безжизненные», режиссёр Alphan Eseli, сценаристы Mustafa Salih Bozcu, Gizem Kizil, Samil Yilmaz и др. / Kinopoisk

Сериал «Безжизненные» стоит посмотреть хотя бы ради Керема Бюрсина (он же Серкан Болат из «Постучись в мою дверь»), который предстаёт в образе вампира Дмитрия. В центре сюжета — история 164-летней вампирши Мии, которая приезжает в Стамбул, чтобы расправиться с Дмитрием. Девушка злится на него за то, что он сделал её оборотнем. Правда, убрать его ей не удаётся.

Эта фантастическая драма не оставит никого равнодушным: она снята очень красиво, а сюжет драматичный, как во всех турдизи. Правда, сериал «Безжизненные» подвергся большой критике в Турции из-за обилия откровенных сцен и темы тёмных сил. Спасли эту работу лишь высокие рейтинги.

«Столетнее чудо» (Yüz Yillik Mucize)

Жанр: фэнтези, драма

фэнтези, драма Режиссёр: Хилал Сарал

Хилал Сарал Сценаристы: Нуран Эврен Шит, Гюльсерен Будайиджиолу

Нуран Эврен Шит, Гюльсерен Будайиджиолу Дата выхода: 2023 год

2023 год Платформа: OGM Pictures

OGM Pictures В главных ролях: Биркан Сокуллу, Эбру Шахин, Зеррин Текиндор, Неджип Мемили, Айшегюль Дженгиз Акман

Биркан Сокуллу, Эбру Шахин, Зеррин Текиндор, Неджип Мемили, Айшегюль Дженгиз Акман Сколько серий: 38

38 Где смотреть: Ivi

Биркан Сокуллу и Эбру Шахин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yazyillikmucize

«Столетнее чудо» — ещё один нетипичный турецкий сериал. По сюжету красавец Кемаль, ставший бессмертным после трагедии 1921 года и существующий уже 130 лет, устал от жизни. Его посещают суицидальные мысли, но всё меняет встреча с невероятно доброй и позитивной Харикой и её тётей. Главную героиню сыграла Эбру Шахин, которую большинство знает по сериалу «Ветреный», а её родственницу — известная по многим сериалам актриса Зеррин Текиндор.

Также стоит отметить, что эту теледраму снял режиссёр «Чёрной любви». Уже без всяких комментариев понятно, сколько драмы, боли и любви вас ждёт в «Столетнем чуде». Снято очень красиво и не слишком затянуто, что тоже немаловажно.

Авторы Галина Глазко