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4 июня, 13:26

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов и сериалов эти блондинки, смогут лишь киногении

Отечественный кинематограф полон ярких женских образов, но сегодня речь пойдёт о самых романтичных, милых и очаровательных его представительницах — блондинках!

Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, Пелагия Тихонова, © Freepik / rawpixel.com

Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, Пелагия Тихонова, © Freepik / rawpixel.com

В российском кино много запоминающихся героинь, среди них особенно выделяются блондинки — то лиричные и нежные, то яркие и дерзкие. Они играют роли, которые зрители помнят годами: трогательная деревенская девушка из мелодрамы, решительная и наивная студентка из комедии, загадочная злодейка из детектива. Образы белокурых красавиц остаются в памяти даже спустя годы! В этом тесте — кадры из известных российских фильмов и сериалов, где главные или запоминающиеся роли достались светловолосым актрисам. Сможете ли вы без подсказок назвать все эти картины?

Несколько дней назад мы вспоминали полные противоположности очаровательным блондинкам — жгучих брюнеток! Слабо узнать все 7 картин по кадрам с темноволосыми красотками? А с этим тестом справятся только коренные жители Санкт-Петербурга — нужно угадать, из каких 6 фильмов СССР эти кадры с городом.

Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием
Тест: Лишь истинный поклонник Абдулова наберёт 10/10 и угадает все фильмы с его участием
Виктория Мишинкина
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