Тест: Угадать, из каких 7 фильмов и сериалов эти блондинки, смогут лишь киногении

В российском кино много запоминающихся героинь, среди них особенно выделяются блондинки — то лиричные и нежные, то яркие и дерзкие. Они играют роли, которые зрители помнят годами: трогательная деревенская девушка из мелодрамы, решительная и наивная студентка из комедии, загадочная злодейка из детектива. Образы белокурых красавиц остаются в памяти даже спустя годы! В этом тесте — кадры из известных российских фильмов и сериалов, где главные или запоминающиеся роли достались светловолосым актрисам. Сможете ли вы без подсказок назвать все эти картины?