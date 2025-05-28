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28 мая, 13:30

Тест: Жгучие брюнетки отечественного кино — слабо узнать все 7 картин по кадрам с красотками?

Спешим поздравить каждую обладательницу тёмных волос с праздником — Днём брюнеток! По этому поводу предлагаем вам вспомнить самых ярких представительниц из отечественного кино!

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Джапаридзе

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Джапаридзе

Отечественный кинематограф подарил нам множество незабываемых женских образов, которые навсегда отпечатались в сердцах зрителей. Среди них есть особая категория — те, кто обладает неповторимой, жгучей энергией. Это героини с пронзительным взглядом, неукротимым темпераментом и невероятным обаянием, способные зажечь экран и перевернуть весь сюжет. Эти яркие брюнетки воплощают страсть, глубину и силу духа. Они могут быть дерзкими и своенравными, загадочными и соблазнительными или же стойкими и мудрыми, но их внутренняя искра всегда пробивается наружу, делая каждую из них абсолютно уникальной и запоминающейся! Сможете всего по одному кадру без каких-либо подсказок определить, из каких именно отечественных кинолент эти неповторимые актрисы?

После брюнеток самое время пойти дальше и попробовать отгадать 7 фильмов СССР по кадру с рыжеволосыми персонажами! А этот тест посвящён одной из самых харизматичных брюнеток отечественного шоу-бизнеса — Ларисе Гузеевой! Нужно отгадать, какие из этих безумных цитат из шоу «Давай поженимся!» принадлежат Ларисе Гузеевой, а какие — нет.

Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6
Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6
Виктория Мишинкина
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