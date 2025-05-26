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26 мая, 05:00

Тест: Рыжие в фильмах СССР — сможете узнать, из каких 7 картин эти огненные персонажи?

26 мая — Всемирный день рыжих! Обладателям такого цвета волос даже не нужно наряжаться, ведь природа уже одарила их такой яркой изюминкой! А советские режиссёры подтвердили это десятками колоритных персонажей!

Обложка © Фото © Кадр из фильма «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг и др. Евгений Велтистов / Kinopoisk

Обложка © Фото © Кадр из фильма «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг и др. Евгений Велтистов / Kinopoisk

Яркие, иногда чудаковатые, но всегда харизматичные и обаятельные, рыжеволосые герои запоминаются надолго. В советском кинематографе таких персонажей было немало: от озорных мальчишек до роковых красавиц, от комедийных чудиков до трогательных мечтателей! Рыжий цвет волос в кадре — это как сигнал: «Смотри сюда!» Он добавляет герою выразительности, делает его образ живым и запоминающимся. Даже если это второстепенный персонаж — он всё равно выделяется, а уж если главный — то точно станет культовым. В любом случае эти красавчики и красавицы никогда не оставались незамеченными! А насколько хорошо вы помните эти культовые картины?

Как известно, друзей не выбирают по внешности, ведь главное — найти того, кто пойдёт с тобой в любую авантюру! Именно такой показывали дружбу советские режиссёры. Попробуйте пройти тест и угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья. А отгадать все 6 экранизаций сказок Шарля Перро под силу только выросшим в Союзе.

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Виктория Мишинкина
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