"Пункт назначения – 6: узы крови" — когда прошлое требует расплаты В 2025 году в прокат вышла новая часть «Пункта назначения». Каким получился фильм, когда «Пункт назначения: кровные узы» выйдет в России, кто будет в главных ролях, что ещё известно о фильме: фото, трейлер, сюжет, отзывы — всё это в материале Life.ru. 25 мая, 22:05 Фильм «Пункт назначения – 6» уже собрал много положительных отзывов. Обложка © Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», режиссёры Зак Липовски, Адам Б. Стейн / Kinopoisk

Франшиза «Пункт назначения», которая началась в 2000 году, стала культовой в мире хоррора. Идея поступила от сценариста Джеффри Реддика, который сначала хотел использовать её для «Секретных материалов», но в итоге получилась отдельная киносерия о том, как нельзя обмануть судьбу. Все фильмы объединяет интересная концепция: герои, которым, казалось бы, удалось избежать гибели, становятся целью невидимой Смерти, которая устраивает им необычные «несчастные случаи».

За 25 лет франшиза заработала более $700 млн во всем мире. В неё входит шесть фильмов. Несмотря на некоторые штампы в сюжете, зрители любят эту серию за креативный подход сценаристов, чёрный юмор и напряжение, которое заставляет крепко держаться за подлокотники кресел. Хотя критики не раз отмечали слабую проработку персонажей и повторы, однако признавали, что идея оригинальна. Например, первая часть заработала всего 40% на Rotten Tomatoes, но со временем стала классикой жанра.

Даты выхода фильма «Пункт назначения: узы крови»

Первый фильм франшизы «Пункт назначения» вышел в 2000 году. Следующие фильмы выходили в 2003-м, 2006-м 2009-м и 2011-м. И вот, спустя 14 лет, 16 мая 2025-го состоялся широкий релиз «Пункта назначения – 6» в США и других странах. За первую неделю фильм собрал $102 млн при бюджете $50 млн, став самым кассовым стартом франшизы.

Прокат в России

Официальный прокат через Warner Bros. невозможен из-за ухода компании из страны в 2022 году. Однако, по данным источников, фильм может появиться в российских кинотеатрах через параллельный импорт спустя 2–3 недели после международной премьеры. Пока подтверждённых данных о российском релизе нет.

Трейлеры и фото















Трейлер фильма «Пункт назначения – 6». Видео © Youtube / Kinoman

Сюжет

Студентка Стефани Рейес годами страдает от кошмаров, в которых видит обрушение башни-ресторана Skyview в 1968 году. Эти сны оказываются не случайностью, а наследством её бабушки, Айрис Кэмпбелл, которая когда-то предотвратила трагедию и спасла десятки жизней. Теперь Смерть, словно мстительный кредитор, возвращается за долгами — её цель не только выжившие, но и их потомки.

Вместе с братом Чарли Стефани погружается в семейные тайны, пытаясь понять, как разорвать порочный круг. Они обнаруживают, что Айрис десятилетиями скрывала записи о «правилах игры» со Смертью, но старые секреты лишь обостряют конфликты. Родственные узы, которые должны защищать, становятся ловушкой: каждый шаг героев сопровождают роковые совпадения, а бытовые мелочи превращаются в смертельные угрозы.

Фильм переплетает две эпохи — 1968-й и наше время, раскрывая, как решение спасти незнакомцев в прошлом обернулось проклятием для будущих поколений. Здесь есть место и чёрному юмору, и леденящим душу моментам, когда абсурд граничит с фатальной неизбежностью. Зрителей ждёт не только адреналиновая гонка на выживание, но и вопросы: можно ли доверять тем, с кем связан кровными узами? И что сильнее — страх смерти или желание защитить семью?

После просмотра вы перестанете смотреть семейные альбомы как что-то безобидное. Ведь иногда самое страшное — не то, что ждёт впереди, а то, что тянется за тобой из прошлого.

Актёры и роли

Фильм собрал как новых исполнителей, так и вернул культовых персонажей франшизы. Вот ключевые участники проекта:

Главные роли

Кейтлин Санта Хуана — Стефани Рейес , студентка, наследующая дар предвидения своей бабушки. Ей предстоит спасать семью от смертельного проклятия.

, студентка, наследующая дар предвидения своей бабушки. Ей предстоит спасать семью от смертельного проклятия. Тео Брионес — Чарли Рейес , брат Стефани, который вместе с ней пытается разгадать тайну прошлого.

, брат Стефани, который вместе с ней пытается разгадать тайну прошлого. Габриель Роз — Айрис Кэмпбелл (в старости), бабушка Стефани, чьё решение спасти людей в 1968 году стало началом проклятия.

(в старости), бабушка Стефани, чьё решение спасти людей в 1968 году стало началом проклятия. Брэк Бэссинджер — Айрис Кэмпбелл (в молодости). Её история раскрывается через флешбэки к событиям 1968 года.

(в молодости). Её история раскрывается через флешбэки к событиям 1968 года. Тони Тодд — Уильям Бладуорт, коронер, возвращающийся из предыдущих частей франшизы. Его персонаж объясняет героям правила игры со Смертью. Это последняя роль актёра, скончавшегося в 2024 году.

Второстепенные роли

Риа Килстедт — Дарлин Кэмпбелл-Рейес , мать Стефани, чьи отношения с дочерью полны напряжённости из-за семейных тайн.

, мать Стефани, чьи отношения с дочерью полны напряжённости из-за семейных тайн. Ричард Хармон — Эрик Кэмпбелл , кузен Стефани, один из потомков, попавших под удар Смерти.

, кузен Стефани, один из потомков, попавших под удар Смерти. Оуэн Джойнер — Бобби Кэмпбелл , младший член семьи, чья судьба тесно связана с проклятием.

, младший член семьи, чья судьба тесно связана с проклятием. Эйприл Телек — тётя Бренда , жена дяди Говарда, чьи секреты влияют на ход событий.

, жена дяди Говарда, чьи секреты влияют на ход событий. Алекс Захара — дядя Говард, глава семейства Кэмпбелл, чья гибель запускает цепь трагедий.

Полный список актёров и эпизодических ролей доступен на ресурсах вроде КиноПоиска или Kinorium.

Интересные факты

Фильм переосмысливает франшизу. Вводится идея о том, что замысел Смерти может распространяться на потомков её первоначальных жертв.

Ностальгические возвращения: помимо Тони Тодда в фильме есть отсылки к персонажам из предыдущих частей, что усиливает связь с вселенной «Пункта назначения».

В фильме есть отсылки ко второй части: две сцены с брёвнами, что может указывать на отсылку к части, где переворачивается грузовик.

Сцены гибели персонажей реализованы с реалистичностью, создатели фильма не пожалели спецэффектов, графики и продуманных деталей.

Газетные обрывки, собранные главной героиней, показывают смерти из предыдущих фильмов. Это означает, что предыдущие жертвы во франшизе — потомки аварии в Sky Tower, за которыми Смерть охотилась десятилетиями.

Продюсер Джон Уоттс (режиссёр «Человека-паука») добавил в сюжет черепашку, которая становится единственным, по словам создателей, «светлым элементом в мрачной истории».

Отзывы и рецензии

«Пункт назначения: Узы крови» получил высокие оценки критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92% на основе 162 отзывов профессиональных критиков. На Metacritic картина получила 73 балла из 100 на основе 35 рецензий, что указывает на «в целом благоприятные» отзывы. Критики хвалят изобретательность постановки сцен гибели персонажей, эмоциональную глубину сюжета и игру Тони Тодда, называя его появление «пронзительным напоминанием о том, что в реальной жизни, как и в этих фильмах, смерть приходит за каждым».

Однако есть и отрицательные отзывы критиков. В них отмечается, что часть героев, их действия и разворачиваемые вокруг них события выглядят весьма нелепо. Также обозреватели указывают на потерю баланса между ужасом и чёрным юмором, сюжетные дыры и логические провалы.

Зрители оценили фильм по большей части положительно — по данным опросов PostTrak, аудитория дала картине четыре звезды из пяти, а 69% заявили, что определённо рекомендовали бы его. Зрители хвалят необычные сцены и возвращение Тони Тодда в роли Уильяма Бладуорта.

Авторы Андрей Соколов