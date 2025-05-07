Самые страшные фильмы ужасов: топ-10 за двадцать лет. Нервных просят не смотреть! Мы собрали для вас список из топ-10 фильмов ужасов с высоким рейтингом. Читайте нашу статью, чтобы узнать, какие картины заставляют зрителей замирать в страхе: обзор сюжетов, трейлеры фильмов в материале Life.ru 6 мая, 21:27 «Синистер» считается одним из самых кассовых ужастиков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Кадр из фильма «Синистер», режиссёр Скотт Дерриксон / Kinopoisk

Сцена знакома каждому: вы затаились на диване, сердце стучит с тревожной настойчивостью, ладони предательски потеют, а на экране — нечто, от чего хочется закрыть глаза... но вы всё равно продолжаете смотреть. Фильмы ужасов — жанр, в котором страх сочетается с почти детским азартом. Но что заставляет нас добровольно выбирать пару часов нервного напряжения?

Ответ, вероятно, кроется в адреналине — том самом допинге, который мы охотно ищем на американских горках и в других относительно безопасных формах риска. Ужастики дают возможность испытать весь спектр эмоций — от ужаса до катарсиса, — не вставая с дивана. Это идеальный способ «прокачать» эмоции: грусть или даже восторг и, конечно, страх, зная, что за дверью вашей комнаты никто не поджидает… Будем надеяться.

Хоррор напоминает пирог с непредсказуемой начинкой: здесь и интеллектуальные триллеры, где сюжетные ходы требуют усилий для расшифровки, и мистические истории, пробирающие до мурашек, и кровавые слэшеры с их вечным вопросом, кто выживет на этот раз. Каждый находит в этом жанре повод пережить страх — или повод восхититься мастерством постановщиков.

Недавно киноэксперты издания Collider представили свежую подборку топ-10 самых страшных фильмов ужасов последних двух десятилетий. Знакомим вас с их содержанием и интересными фактами о фильмах. Если готовы выключить свет и позволить себе эксперимент с сильными эмоциями — добро пожаловать в мир, где ужас становится эстетикой.

10-е место. Бабадук (The Babadook)

Рейтинг IMDb: 6,8

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7

Год: 2014

Страна: Австралия, Канада

Жанр: ужасы, драма

Режиссёр: Дженнифер Кент

В главных ролях: Эсси Дэвис, Ной Уайзман, Хейли МакЭлхинни, Дэниэл Хеншэлл и другие

Бабадук (The Babadook). Фото © Кадр из фильма «Бабадук», режиссёр Дженнифер Кент / Kinopoisk

Шесть лет назад Амелия потеряла мужа в день рождения сына. Теперь Сэмуэлю почти семь, а его детские страхи обрели жуткую форму: после прочтения старинной книги о монстре Бабадуке в их доме начинают происходить необъяснимые явления. Тени шевелятся, в воздухе витает запах тлена, а рисунки на страницах словно оживают. Окружающие списывают странности на нервы одинокой матери, но когда на стенах проявляются кровавые следы, становится ясно — это не галлюцинации.

Бабадук, древний дух из легенд, подчиняет себе реальность: капризы мальчика превращаются в приступы ярости, а попытки Амелии защитить сына выглядят всё безумнее. Монстр растёт, питаясь их страхами, и скоро вырывается за пределы дома. Чтобы спастись, матери и ребёнку придётся столкнуться лицом к лицу не с призраком из прошлого, а с самым тёмным, что таится в них самих…

Интересные факты о фильме:

Для создания визуального образа монстра использовали персонажа из утраченного фильма Чейни «Лондон после полуночи».

В фильме использованы рингтоны некоторых популярных видеоигр, таких как «Warcraft» и «UFO: Enemy Unknown».

Слово «Бабадук» в переводе с иврита означает «он точно идёт».

Уильям Фридкин, режиссёр фильма «Изгоняющий дьявола», после просмотра «Бабадука» написал на своей страничке в социальной сети, что это самый ужасающий фильм, который он когда-либо видел.

9-е место. Оно приходит за тобой (It Follows)

Рейтинг IMDb: 6,8

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3

Год: 2014

Страна: США

Жанр: ужасы

Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл

В главных ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе и другие

Оно приходит за тобой (It Follows). Фото © Кадр из фильма «Оно приходит за тобой», режиссёр Дэвид Роберт Митчелл / Kinopoisk

19-летняя Джей думала, что обычное свидание с обаятельным Хью станет началом романтической истории. Но вместо этого она просыпается привязанной к креслу на заброшенной фабрике: парень подсыпал ей хлороформ и передал древнее проклятие, обрекающее жертву на смертельную охоту. Теперь за Джей неотступно следует Оно — безликий монстр, который будет преследовать её до конца. Спастись можно лишь ценой чужой жизни — передав проклятие или выбрав смерть. Сбежав, Джей ищет помощи у сестры Келли и друзей, но страх становится их общим врагом. Попытки обмануть Оно оборачиваются кошмаром: монстр не поддаётся логике, а его сила растёт.

Интересные факты о фильме:

Режиссёр Дэвид Роберт Митчелл признавался, что к созданию картины его подтолкнул собственный повторяющийся ночной кошмар, в котором к нему очень медленно приближался невидимый хищник.

Авторы фильма добивались того, чтобы зрители не могли понять, какой в нём год, и воспринимали реальность как сон. Декорации и реквизит подсказывают, что на экране сплелись 60-е и 80-е, но при этом герои пользуются мобильными телефонами и водят современные автомобили.

В интервью режиссёр раскрыл, что, по его замыслу, от проклятия, передающегося половым путём, нельзя защититься презервативами.

8-е место. Ведьма (The VVitch: A New-England Folktale)

Рейтинг IMDb: 7,0

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6

Год: 2015

Страна: США, Канада, Великобритания

Жанр: ужасы

Режиссёр: Роберт Эггерс

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо и другие

Ведьма (The VVitch: A New-England Folktale). Фото © Кадр из фильма «Ведьма», режиссёр Роберт Эггерс / Kinopoisk

1630 год, Новая Англия. Пуританская семья Уильяма и Катерины, изгнанная из общины, пытается выжить на отшибе глухого леса. Но когда младенец Сэмюэл бесследно исчезает на глазах у старшей дочери Томасин, в семье прорастает ядовитое семя подозрений. Мать обвиняет дочь в колдовстве, отец требует покаяния, а близнецы шепчутся о Чёрном Филиппе...

С каждой ночью страх глубже въедается в стены дома. Когда Томасин запирают в стойле с животными, в темноте появляется ведьма, пьющая кровь и сеющая безумие. Семья, разрываемая грехом и верой, оказывается в ловушке между адом собственных страхов и древним злом, для которого их души — лишь начало кровавого пиршества…

Интересные факты о фильме:

В оригинальном названии фильма слово «Ведьма» (Witch) написано не через «W», а через «VV» — именно так, как было принято писать во время событий, показанных в картине.

С официальной поддержкой фильма выступила религиозная организация «Храм Сатаны».

В картине много отсылок к христианскому символизму — так, на присутствие дьявола указывают чёрный козёл, заяц и ворон.

Ведьмы в фильме говорят в основном на енохианском — искусственном языке, который в XVI веке создали оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли.

7-е место. Собиратель душ (Longlegs)

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9

Год: 2023

Страна: Канада, США

Жанр: триллер, детектив, ужасы

Режиссёр: Осгуд Перкинс

В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт и другие

Собиратель душ (Longlegs). Фото © Кадр из фильма «Собиратель душ», режиссёр Осгуд Перкинс / Kinopoisk

Расследуя серию жестоких убийств, агент ФБР Ли Харкер обнаруживает зловещую закономерность: все жертвы — семьи с девочками, чьи дни рождения выпадают на 14-е число. Чем глубже Ли погружается в дело, тем яснее чувствует: убийца знает её слишком хорошо. Настолько, что оставляет подсказки, словно играя в адскую игру. Когда расшифровка писем сатанинского культа через библейские тексты открывает страшную правду — следующий удар запланирован на завершение мистического треугольника из дат, — Харкер осознаёт: действовать надо быстро. Но «Собиратель душ» уже вошёл в её жизнь и угрожает убить мать...

Интересные факты о фильме:

Режиссёр Осгуд Перкинс черпал вдохновение из триллера «Молчание ягнят».

Неслучайно образ антагониста (Собиратель душ, Николас Кейдж) схож с вымышленным маньяком из романа Томаса Харриса и его одноимённой экранизации — «Молчание ягнят».

Преступления маньяка в фильме отсылают к реальным событиям: использование ритуальных кукол связано с неразгаданным убийством девочки по имени Джонбенет Рэмси, которое произошло в 1996 году.

При бюджете менее 10 млн долларов фильм собрал в мировом прокате почти 110 млн, что для создателей означало оглушительный кассовый успех.

6-е место. Спуск (The Descent)

Рейтинг IMDb: 7,2

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8

Год: 2023 Страна: Канада, США

Жанр: триллер, детектив, ужасы

Режиссёр: Нил Маршалл

В главных ролях: Шона МакДональд, Натали Джексон Мендоса, Алекс Рид, Саския Мюлдер и другие

Спуск (The Descent). Фото © Кадр из фильма «Спуск», режиссёр Нил Маршалл / Kinopoisk

Год спустя после трагедии, унёсшей жизни мужа и дочери, Сара соглашается на рискованную спелеологическую экспедицию, организованную её подругой Джуно. Вместе с командой — Бет, Сэм, Ребеккой и новичком Холли — они спускаются в пещеры Аппалачей, обещавшие лишь адреналин и единение с природой. Но любопытство оборачивается ловушкой: узкий проход обрушивается, отрезая путь назад. Джуно признаётся, что привела их в неизученную систему пещер, где спасатели их не ищут. А когда в темноте начинают шевелиться тени, становится ясно: они не одни. Попытки найти выход превращаются в борьбу за выживание. Слепые гуманоиды — «краулеры», чьи предки навсегда остались под землёй, — охотятся на звук, превращая каждый шаг в смертельную ловушку.

Интересные факты о фильме:

Облик «краулеров» скопировали с Носферату из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922). Актёры, изображавшие этих существ, вынуждены были проводить в креслах гримёров по три часа.

В первоначальном сценарии «краулеры» не делились на женские и мужские особи. Изменил это режиссёр Нил Маршалл, решивший, что колония с разнополыми «краулерами» будет выглядеть более реалистично.

Для фильма была построена 21 отдельная декорация пещеры. Их снимали с разных ракурсов и под разными углами, дабы добиться отличий.

Нил Маршалл утверждает, что вдохновлялся при работе над «Спуском» фильмами «Техасская резня бензопилой» и «Нечто».

5-е место. Заклятие (The Conjuring)

Рейтинг IMDb: 7,5

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Год: 2013

Страна: США

Жанр: ужасы, детектив

Режиссёр: Джеймс Ван

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Рон Ливингстон, Лили Тейлор и другие

Заклятие (The Conjuring). Фото © Кадр из фильма «Заклятие», режиссёр Джеймс Ван / Kinopoisk

Семья Перрон мечтала начать новую жизнь в уединённом особняке, но вместо спокойной жизни их ждал настоящий кошмар: двери хлопали сами по себе, часы били в кромешной тишине, а невидимые руки оставляли синяки на телах пяти дочерей. Когда полтергейст перешёл от намёков к открытой агрессии, Кэролин и Роджер обратились к Эду и Лоррейн Уорренам — легендарным охотникам за нечистью. Первые же часы в доме открыли демонологам страшную правду: здесь обитает не один дух, а целая армия тьмы, и её цель — не просто запугать, а захватить души жильцов.

Расследование ведёт Уорренов в XVII век, к Вирсавии — ведьме, казнённой за колдовство и проклявшей эту землю перед смертью. Каждое поколение новых владельцев дома становилось жертвой её мести: убийства, самоубийства, исчезновения. Чтобы остановить проклятие, нужно провести рискованный обряд экзорцизма, но Церковь требует неопровержимых доказательств...

Интересные факты о фильме:

В основу картины легли реальные события. Сюжет основан на делах Эда и Лоррейн Уорренов — исследователей паранормальных явлений.

Андреа Перрон написала роман в трёх частях на основе событий, происходивших в её доме. Книга вышла под названием «Дом тьмы, дом света».

Производство картины сопровождалось жуткими происшествиями. Например, Джеймс Ван рассказал, что однажды поздно вечером, когда он работал над сценарием, его щенок начал агрессивно смотреть и рычать в пустую часть комнаты.

Фильм получил премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов.

4-е место. Два, три, демон, приди! (Talk to Me)

Рейтинг IMDb: 7,1

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4

Год: 2022

Страна: Австралия, Великобритания

Жанр: ужасы

Режиссёры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто и другие

Два, три, демон, приди! (Talk to Me). Фото © Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!», режиссёр Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу / Kinopoisk

Для подростков из австралийской глубинки спиритизм — не мистика, а модный челлендж. С помощью загадочного артефакта — забальзамированной руки с тёмным прошлым — они вызывают духов, «впуская» их в свои тела на 90 секунд. Правила просты: пока демон корчится в одержимом, друзья снимают всё на телефон, чтобы собрать лайки в TikTok. Но когда на вечеринку попадают Миа, её подруга Джейд и её младший брат Райли, игра превращается в кошмар. Первый сеанс Мии оборачивается видениями её покойной матери, а нарушение временного лимита приводит к трагедии: дух, вселившийся в Райли, вырывает мальчику глаз, оставляя его между жизнью и смертью. Чем дольше Мия пытается спасти Райли, тем глубже погружается в пучину одержимости. Видения матери смешиваются с голосами демонов, а попытки «договориться» с потусторонним миром лишь усиливают связь с ним.

Интересные факты о фильме:

Режиссёры картины, братья-близнецы Дэнни и Майкл Филиппу, в интервью заявляли, что на создание фильма их вдохновили детские воспоминания о дворовых подростках, впервые пробующих наркотики.

Мумифицированная рука в фильме — это переосмысление доски «Уиджи», которую применяют для связи с духами.

Основная тема фильма — побег из реальности от чувства отчаяния. Главная героиня Мия входит в контакт с мёртвыми не ради ярких эмоций.

3-е место. Мученицы (Martyrs)

Рейтинг IMDb: 7,0

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4

Год: 2008

Страна: Франция, Канада

Жанр: ужасы

Режиссёр: Паскаль Ложье

В главных ролях: Морьяна Алауи, Милен Джампаной, Катрин Беджин, Роберт Тупан и другие

Мученицы (Martyrs). Фото © Кадр из фильма «Мученицы», режиссёр Паскаль Ложье / Kinopoisk

1970-е годы. После года заточения в заброшенной скотобойне находят Люси — девочку-подростка, которая не может объяснить, что с ней произошло. Следы пыток и психическая травма делают её молчаливой жертвой. Спустя 15 лет Люси находит людей, виновных в её страданиях: она врывается в их дом, убивает пару и совершает самоубийство. Единственная, кто пытается понять правду, — её подруга Анна. Расследуя гибель Люси, Анна находит доказательства существования тайного сообщества. Оказывается, десятки девушек, включая Люси, годами подвергались жестоким пыткам в рамках извращённого ритуала. Чем ближе Анна к разгадке, тем больше она рискует стать следующей жертвой.

Интересные факты о фильме:

Паскаль Ложье признался, что написал сценарий для фильма в состоянии клинической депрессии, граничащей с суицидальными мыслями.

Во время съёмок основной проблемой было заставлять актрис всё время плакать.

На Международном кинофестивале в Каталонии фильм получил награды в номинациях «Лучший грим» и «Лучший европейский фантастический фильм».

Американский кинокритик Скотт Уайнберг заявил, что вся популярная франшиза «Пила» по сравнению с «Мученицами» — просто эпизод телешоу «Улица Сезам».

2-е место. Синистер (Sinister)

Рейтинг IMDb: 6,7

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8

Год: 2012

Страна: США, Великобритания, Канада

Жанр: ужасы

Режиссёр: Скотт Дерриксон

В главных ролях: Итан Хоук, Джульет Райлэнс, Фред Долтон Томпсон, Джеймс Рэнсон и другие

Синистер (Sinister). Фото © Кадр из фильма «Синистер», режиссёр Скотт Дерриксон / Kinopoisk

Писатель Эллисон Освальт, пытаясь вернуть вдохновение, перевозит семью в дом, где год назад произошло жуткое убийство: вся семья была повешена во дворе, а их младшая дочь исчезла. На чердаке Эллисон находит коробку с видеоплёнками, запечатлевшими аналогичные убийства других семей. В каждой записи мелькает таинственная фигура в маске — позже идентифицированная как древнее божество Багул, которое похищает детей для своих жутких целей. Чем активнее Эллисон исследует связи между преступлениями, тем сильнее паранормальная активность в доме и тем большей опасности подвергается его семья.

Интересные факты о фильме:

Идея создания фильма возникла из ночного кошмара одного из сценаристов, С. Роберта Каргилла, который ему приснился после просмотра ужастика «Звонок» режиссёра Гора Вербински.

Во время съёмок домашнего фильма «Вечеринка у бассейна, 1966 год» актёров, играющих погибающую семью, на самом деле привязали к стульям и бросили в воду.

При скромном бюджете в три млн долларов «Синистер» собрал в мировом прокате свыше 77 млн, что было огромным успехом.

1-е место. Реинкарнация (Hereditary)

Рейтинг IMDb: 7,3

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4

Год: 2018

Страна: США

Жанр: ужасы, драма, детектив

Режиссёр: Ари Астер

В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро

Реинкарнация (Hereditary). Фото © Кадр из фильма «Реинкарнация», режиссёр Ари Астер / Kinopoisk

Художница Энни Грэхем, переживающая смерть скрытной и деспотичной матери Эллен, начинает замечать странности: могилу матери оскверняют, а в мастерской ей мерещатся призрачные силуэты. Её семья — муж Стив, сын-подросток Питер и замкнутая 13-летняя дочь Чарли — старается игнорировать тревожные знаки. Но когда Чарли погибает при загадочных обстоятельствах, Энни погружается в пучину горя, усугублённого семейной тайной: поколения её родственников страдали психическими расстройствами, а брат покончил с собой, обвинив мать в попытках «вселить в него чужих людей». Расследуя прошлое Эллен, Энни узнаёт о существовании мистического культа, поклоняющегося демону Пеймону. Последователи культа годами манипулировали её семьёй, подготавливая жертву для воплощения древнего зла.

Интересные факты о фильме:

Многие критики сравнили «Реинкарнацию» с такими картинами, как «Изгоняющий дьявола», «Ребёнок Розмари» и «Ведьма».

По данным Rotten Tomatoes, фильм занял второе место в рейтинге лучших фильмов ужасов 2018 года. По данным Metacritic, картина возглавила этот рейтинг.

Авторы Андрей Соколов