Самые страшные фильмы ужасов: топ-10 за двадцать лет. Нервных просят не смотреть!
Мы собрали для вас список из топ-10 фильмов ужасов с высоким рейтингом. Читайте нашу статью, чтобы узнать, какие картины заставляют зрителей замирать в страхе: обзор сюжетов, трейлеры фильмов в материале Life.ru
«Синистер» считается одним из самых кассовых ужастиков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © Кадр из фильма «Синистер», режиссёр Скотт Дерриксон / Kinopoisk
Сцена знакома каждому: вы затаились на диване, сердце стучит с тревожной настойчивостью, ладони предательски потеют, а на экране — нечто, от чего хочется закрыть глаза... но вы всё равно продолжаете смотреть. Фильмы ужасов — жанр, в котором страх сочетается с почти детским азартом. Но что заставляет нас добровольно выбирать пару часов нервного напряжения?
Ответ, вероятно, кроется в адреналине — том самом допинге, который мы охотно ищем на американских горках и в других относительно безопасных формах риска. Ужастики дают возможность испытать весь спектр эмоций — от ужаса до катарсиса, — не вставая с дивана. Это идеальный способ «прокачать» эмоции: грусть или даже восторг и, конечно, страх, зная, что за дверью вашей комнаты никто не поджидает… Будем надеяться.
Хоррор напоминает пирог с непредсказуемой начинкой: здесь и интеллектуальные триллеры, где сюжетные ходы требуют усилий для расшифровки, и мистические истории, пробирающие до мурашек, и кровавые слэшеры с их вечным вопросом, кто выживет на этот раз. Каждый находит в этом жанре повод пережить страх — или повод восхититься мастерством постановщиков.
Недавно киноэксперты издания Collider представили свежую подборку топ-10 самых страшных фильмов ужасов последних двух десятилетий. Знакомим вас с их содержанием и интересными фактами о фильмах. Если готовы выключить свет и позволить себе эксперимент с сильными эмоциями — добро пожаловать в мир, где ужас становится эстетикой.
10-е место. Бабадук (The Babadook)
- Рейтинг IMDb: 6,8
- Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7
- Год: 2014
- Страна: Австралия, Канада
- Жанр: ужасы, драма
- Режиссёр: Дженнифер Кент
- В главных ролях: Эсси Дэвис, Ной Уайзман, Хейли МакЭлхинни, Дэниэл Хеншэлл и другие
Бабадук (The Babadook). Фото © Кадр из фильма «Бабадук», режиссёр Дженнифер Кент / Kinopoisk
Шесть лет назад Амелия потеряла мужа в день рождения сына. Теперь Сэмуэлю почти семь, а его детские страхи обрели жуткую форму: после прочтения старинной книги о монстре Бабадуке в их доме начинают происходить необъяснимые явления. Тени шевелятся, в воздухе витает запах тлена, а рисунки на страницах словно оживают. Окружающие списывают странности на нервы одинокой матери, но когда на стенах проявляются кровавые следы, становится ясно — это не галлюцинации.
Бабадук, древний дух из легенд, подчиняет себе реальность: капризы мальчика превращаются в приступы ярости, а попытки Амелии защитить сына выглядят всё безумнее. Монстр растёт, питаясь их страхами, и скоро вырывается за пределы дома. Чтобы спастись, матери и ребёнку придётся столкнуться лицом к лицу не с призраком из прошлого, а с самым тёмным, что таится в них самих…
Интересные факты о фильме:
- Для создания визуального образа монстра использовали персонажа из утраченного фильма Чейни «Лондон после полуночи».
- В фильме использованы рингтоны некоторых популярных видеоигр, таких как «Warcraft» и «UFO: Enemy Unknown».
- Слово «Бабадук» в переводе с иврита означает «он точно идёт».
- Уильям Фридкин, режиссёр фильма «Изгоняющий дьявола», после просмотра «Бабадука» написал на своей страничке в социальной сети, что это самый ужасающий фильм, который он когда-либо видел.
9-е место. Оно приходит за тобой (It Follows)
- Рейтинг IMDb: 6,8
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3
- Год: 2014
- Страна: США
- Жанр: ужасы
- Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл
- В главных ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе и другие
Оно приходит за тобой (It Follows). Фото © Кадр из фильма «Оно приходит за тобой», режиссёр Дэвид Роберт Митчелл / Kinopoisk
19-летняя Джей думала, что обычное свидание с обаятельным Хью станет началом романтической истории. Но вместо этого она просыпается привязанной к креслу на заброшенной фабрике: парень подсыпал ей хлороформ и передал древнее проклятие, обрекающее жертву на смертельную охоту. Теперь за Джей неотступно следует Оно — безликий монстр, который будет преследовать её до конца. Спастись можно лишь ценой чужой жизни — передав проклятие или выбрав смерть. Сбежав, Джей ищет помощи у сестры Келли и друзей, но страх становится их общим врагом. Попытки обмануть Оно оборачиваются кошмаром: монстр не поддаётся логике, а его сила растёт.
Интересные факты о фильме:
- Режиссёр Дэвид Роберт Митчелл признавался, что к созданию картины его подтолкнул собственный повторяющийся ночной кошмар, в котором к нему очень медленно приближался невидимый хищник.
- Авторы фильма добивались того, чтобы зрители не могли понять, какой в нём год, и воспринимали реальность как сон. Декорации и реквизит подсказывают, что на экране сплелись 60-е и 80-е, но при этом герои пользуются мобильными телефонами и водят современные автомобили.
- В интервью режиссёр раскрыл, что, по его замыслу, от проклятия, передающегося половым путём, нельзя защититься презервативами.
8-е место. Ведьма (The VVitch: A New-England Folktale)
- Рейтинг IMDb: 7,0
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6
- Год: 2015
- Страна: США, Канада, Великобритания
- Жанр: ужасы
- Режиссёр: Роберт Эггерс
- В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо и другие
Ведьма (The VVitch: A New-England Folktale). Фото © Кадр из фильма «Ведьма», режиссёр Роберт Эггерс / Kinopoisk
1630 год, Новая Англия. Пуританская семья Уильяма и Катерины, изгнанная из общины, пытается выжить на отшибе глухого леса. Но когда младенец Сэмюэл бесследно исчезает на глазах у старшей дочери Томасин, в семье прорастает ядовитое семя подозрений. Мать обвиняет дочь в колдовстве, отец требует покаяния, а близнецы шепчутся о Чёрном Филиппе...
С каждой ночью страх глубже въедается в стены дома. Когда Томасин запирают в стойле с животными, в темноте появляется ведьма, пьющая кровь и сеющая безумие. Семья, разрываемая грехом и верой, оказывается в ловушке между адом собственных страхов и древним злом, для которого их души — лишь начало кровавого пиршества…
Интересные факты о фильме:
- В оригинальном названии фильма слово «Ведьма» (Witch) написано не через «W», а через «VV» — именно так, как было принято писать во время событий, показанных в картине.
- С официальной поддержкой фильма выступила религиозная организация «Храм Сатаны».
- В картине много отсылок к христианскому символизму — так, на присутствие дьявола указывают чёрный козёл, заяц и ворон.
- Ведьмы в фильме говорят в основном на енохианском — искусственном языке, который в XVI веке создали оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли.
7-е место. Собиратель душ (Longlegs)
- Рейтинг IMDb: 6,6
- Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9
- Год: 2023
- Страна: Канада, США
- Жанр: триллер, детектив, ужасы
- Режиссёр: Осгуд Перкинс
- В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт и другие
Собиратель душ (Longlegs). Фото © Кадр из фильма «Собиратель душ», режиссёр Осгуд Перкинс / Kinopoisk
Расследуя серию жестоких убийств, агент ФБР Ли Харкер обнаруживает зловещую закономерность: все жертвы — семьи с девочками, чьи дни рождения выпадают на 14-е число. Чем глубже Ли погружается в дело, тем яснее чувствует: убийца знает её слишком хорошо. Настолько, что оставляет подсказки, словно играя в адскую игру. Когда расшифровка писем сатанинского культа через библейские тексты открывает страшную правду — следующий удар запланирован на завершение мистического треугольника из дат, — Харкер осознаёт: действовать надо быстро. Но «Собиратель душ» уже вошёл в её жизнь и угрожает убить мать...
Интересные факты о фильме:
- Режиссёр Осгуд Перкинс черпал вдохновение из триллера «Молчание ягнят».
- Неслучайно образ антагониста (Собиратель душ, Николас Кейдж) схож с вымышленным маньяком из романа Томаса Харриса и его одноимённой экранизации — «Молчание ягнят».
- Преступления маньяка в фильме отсылают к реальным событиям: использование ритуальных кукол связано с неразгаданным убийством девочки по имени Джонбенет Рэмси, которое произошло в 1996 году.
- При бюджете менее 10 млн долларов фильм собрал в мировом прокате почти 110 млн, что для создателей означало оглушительный кассовый успех.
6-е место. Спуск (The Descent)
- Рейтинг IMDb: 7,2
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
- Год: 2023 Страна: Канада, США
- Жанр: триллер, детектив, ужасы
- Режиссёр: Нил Маршалл
- В главных ролях: Шона МакДональд, Натали Джексон Мендоса, Алекс Рид, Саския Мюлдер и другие
Спуск (The Descent). Фото © Кадр из фильма «Спуск», режиссёр Нил Маршалл / Kinopoisk
Год спустя после трагедии, унёсшей жизни мужа и дочери, Сара соглашается на рискованную спелеологическую экспедицию, организованную её подругой Джуно. Вместе с командой — Бет, Сэм, Ребеккой и новичком Холли — они спускаются в пещеры Аппалачей, обещавшие лишь адреналин и единение с природой. Но любопытство оборачивается ловушкой: узкий проход обрушивается, отрезая путь назад. Джуно признаётся, что привела их в неизученную систему пещер, где спасатели их не ищут. А когда в темноте начинают шевелиться тени, становится ясно: они не одни. Попытки найти выход превращаются в борьбу за выживание. Слепые гуманоиды — «краулеры», чьи предки навсегда остались под землёй, — охотятся на звук, превращая каждый шаг в смертельную ловушку.
Интересные факты о фильме:
- Облик «краулеров» скопировали с Носферату из фильма «Носферату, симфония ужаса» (1922). Актёры, изображавшие этих существ, вынуждены были проводить в креслах гримёров по три часа.
- В первоначальном сценарии «краулеры» не делились на женские и мужские особи. Изменил это режиссёр Нил Маршалл, решивший, что колония с разнополыми «краулерами» будет выглядеть более реалистично.
- Для фильма была построена 21 отдельная декорация пещеры. Их снимали с разных ракурсов и под разными углами, дабы добиться отличий.
- Нил Маршалл утверждает, что вдохновлялся при работе над «Спуском» фильмами «Техасская резня бензопилой» и «Нечто».
5-е место. Заклятие (The Conjuring)
- Рейтинг IMDb: 7,5
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
- Год: 2013
- Страна: США
- Жанр: ужасы, детектив
- Режиссёр: Джеймс Ван
- В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Рон Ливингстон, Лили Тейлор и другие
Заклятие (The Conjuring). Фото © Кадр из фильма «Заклятие», режиссёр Джеймс Ван / Kinopoisk
Семья Перрон мечтала начать новую жизнь в уединённом особняке, но вместо спокойной жизни их ждал настоящий кошмар: двери хлопали сами по себе, часы били в кромешной тишине, а невидимые руки оставляли синяки на телах пяти дочерей. Когда полтергейст перешёл от намёков к открытой агрессии, Кэролин и Роджер обратились к Эду и Лоррейн Уорренам — легендарным охотникам за нечистью. Первые же часы в доме открыли демонологам страшную правду: здесь обитает не один дух, а целая армия тьмы, и её цель — не просто запугать, а захватить души жильцов.
Расследование ведёт Уорренов в XVII век, к Вирсавии — ведьме, казнённой за колдовство и проклявшей эту землю перед смертью. Каждое поколение новых владельцев дома становилось жертвой её мести: убийства, самоубийства, исчезновения. Чтобы остановить проклятие, нужно провести рискованный обряд экзорцизма, но Церковь требует неопровержимых доказательств...
Интересные факты о фильме:
- В основу картины легли реальные события. Сюжет основан на делах Эда и Лоррейн Уорренов — исследователей паранормальных явлений.
- Андреа Перрон написала роман в трёх частях на основе событий, происходивших в её доме. Книга вышла под названием «Дом тьмы, дом света».
- Производство картины сопровождалось жуткими происшествиями. Например, Джеймс Ван рассказал, что однажды поздно вечером, когда он работал над сценарием, его щенок начал агрессивно смотреть и рычать в пустую часть комнаты.
- Фильм получил премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов.
4-е место. Два, три, демон, приди! (Talk to Me)
- Рейтинг IMDb: 7,1
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
- Год: 2022
- Страна: Австралия, Великобритания
- Жанр: ужасы
- Режиссёры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто и другие
Два, три, демон, приди! (Talk to Me). Фото © Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!», режиссёр Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу / Kinopoisk
Для подростков из австралийской глубинки спиритизм — не мистика, а модный челлендж. С помощью загадочного артефакта — забальзамированной руки с тёмным прошлым — они вызывают духов, «впуская» их в свои тела на 90 секунд. Правила просты: пока демон корчится в одержимом, друзья снимают всё на телефон, чтобы собрать лайки в TikTok. Но когда на вечеринку попадают Миа, её подруга Джейд и её младший брат Райли, игра превращается в кошмар. Первый сеанс Мии оборачивается видениями её покойной матери, а нарушение временного лимита приводит к трагедии: дух, вселившийся в Райли, вырывает мальчику глаз, оставляя его между жизнью и смертью. Чем дольше Мия пытается спасти Райли, тем глубже погружается в пучину одержимости. Видения матери смешиваются с голосами демонов, а попытки «договориться» с потусторонним миром лишь усиливают связь с ним.
Интересные факты о фильме:
- Режиссёры картины, братья-близнецы Дэнни и Майкл Филиппу, в интервью заявляли, что на создание фильма их вдохновили детские воспоминания о дворовых подростках, впервые пробующих наркотики.
- Мумифицированная рука в фильме — это переосмысление доски «Уиджи», которую применяют для связи с духами.
- Основная тема фильма — побег из реальности от чувства отчаяния. Главная героиня Мия входит в контакт с мёртвыми не ради ярких эмоций.
3-е место. Мученицы (Martyrs)
- Рейтинг IMDb: 7,0
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
- Год: 2008
- Страна: Франция, Канада
- Жанр: ужасы
- Режиссёр: Паскаль Ложье
- В главных ролях: Морьяна Алауи, Милен Джампаной, Катрин Беджин, Роберт Тупан и другие
Мученицы (Martyrs). Фото © Кадр из фильма «Мученицы», режиссёр Паскаль Ложье / Kinopoisk
1970-е годы. После года заточения в заброшенной скотобойне находят Люси — девочку-подростка, которая не может объяснить, что с ней произошло. Следы пыток и психическая травма делают её молчаливой жертвой. Спустя 15 лет Люси находит людей, виновных в её страданиях: она врывается в их дом, убивает пару и совершает самоубийство. Единственная, кто пытается понять правду, — её подруга Анна. Расследуя гибель Люси, Анна находит доказательства существования тайного сообщества. Оказывается, десятки девушек, включая Люси, годами подвергались жестоким пыткам в рамках извращённого ритуала. Чем ближе Анна к разгадке, тем больше она рискует стать следующей жертвой.
Интересные факты о фильме:
- Паскаль Ложье признался, что написал сценарий для фильма в состоянии клинической депрессии, граничащей с суицидальными мыслями.
- Во время съёмок основной проблемой было заставлять актрис всё время плакать.
- На Международном кинофестивале в Каталонии фильм получил награды в номинациях «Лучший грим» и «Лучший европейский фантастический фильм».
- Американский кинокритик Скотт Уайнберг заявил, что вся популярная франшиза «Пила» по сравнению с «Мученицами» — просто эпизод телешоу «Улица Сезам».
2-е место. Синистер (Sinister)
- Рейтинг IMDb: 6,7
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
- Год: 2012
- Страна: США, Великобритания, Канада
- Жанр: ужасы
- Режиссёр: Скотт Дерриксон
- В главных ролях: Итан Хоук, Джульет Райлэнс, Фред Долтон Томпсон, Джеймс Рэнсон и другие
Синистер (Sinister). Фото © Кадр из фильма «Синистер», режиссёр Скотт Дерриксон / Kinopoisk
Писатель Эллисон Освальт, пытаясь вернуть вдохновение, перевозит семью в дом, где год назад произошло жуткое убийство: вся семья была повешена во дворе, а их младшая дочь исчезла. На чердаке Эллисон находит коробку с видеоплёнками, запечатлевшими аналогичные убийства других семей. В каждой записи мелькает таинственная фигура в маске — позже идентифицированная как древнее божество Багул, которое похищает детей для своих жутких целей. Чем активнее Эллисон исследует связи между преступлениями, тем сильнее паранормальная активность в доме и тем большей опасности подвергается его семья.
Интересные факты о фильме:
- Идея создания фильма возникла из ночного кошмара одного из сценаристов, С. Роберта Каргилла, который ему приснился после просмотра ужастика «Звонок» режиссёра Гора Вербински.
- Во время съёмок домашнего фильма «Вечеринка у бассейна, 1966 год» актёров, играющих погибающую семью, на самом деле привязали к стульям и бросили в воду.
- При скромном бюджете в три млн долларов «Синистер» собрал в мировом прокате свыше 77 млн, что было огромным успехом.
1-е место. Реинкарнация (Hereditary)
- Рейтинг IMDb: 7,3
- Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
- Год: 2018
- Страна: США
- Жанр: ужасы, драма, детектив
- Режиссёр: Ари Астер
- В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро
Реинкарнация (Hereditary). Фото © Кадр из фильма «Реинкарнация», режиссёр Ари Астер / Kinopoisk
Художница Энни Грэхем, переживающая смерть скрытной и деспотичной матери Эллен, начинает замечать странности: могилу матери оскверняют, а в мастерской ей мерещатся призрачные силуэты. Её семья — муж Стив, сын-подросток Питер и замкнутая 13-летняя дочь Чарли — старается игнорировать тревожные знаки. Но когда Чарли погибает при загадочных обстоятельствах, Энни погружается в пучину горя, усугублённого семейной тайной: поколения её родственников страдали психическими расстройствами, а брат покончил с собой, обвинив мать в попытках «вселить в него чужих людей». Расследуя прошлое Эллен, Энни узнаёт о существовании мистического культа, поклоняющегося демону Пеймону. Последователи культа годами манипулировали её семьёй, подготавливая жертву для воплощения древнего зла.
Интересные факты о фильме:
- Многие критики сравнили «Реинкарнацию» с такими картинами, как «Изгоняющий дьявола», «Ребёнок Розмари» и «Ведьма».
- По данным Rotten Tomatoes, фильм занял второе место в рейтинге лучших фильмов ужасов 2018 года. По данным Metacritic, картина возглавила этот рейтинг.