Лучшие фильмы 2025 года: топ-20 лент, которые стоит посмотреть

2025 год обещает стать одним из самых захватывающих для киноманов всего мира. На экраны выходят десятки блокбастеров, способных удовлетворить любые вкусы: от ожидаемых продолжений культовых франшиз и новых сюжетов в истории полюбившихся героев до масштабных российских проектов и долгожданных экранизаций компьютерных игр.

Кино, как всегда, будет не только отражать, но и в какой-то мере формировать нашу реальность, предлагая новые перспективы и вызывая бурные дискуссии о важных вопросах современности. В эпоху быстро меняющегося мира кино остаётся мощным инструментом, позволяющим нам переживать невероятные приключения, чувствовать себя частью чего-то большего и, возможно, даже находить ответы на сложные вопросы.

Чтобы помочь вам определиться с фаворитами и составить личный список премьер, мы подготовили обзор 20 самых рейтинговых фильмов 2025 года, включающий информацию о сюжете, актёрском составе, режиссёрах и, конечно, ожидаемых новинках экрана.

Лучшие российские фильмы 2025: Что смотреть

«Пророк. История Александра Пушкина»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9

7,9 Премьера: 14 февраля

14 февраля Жанр: драма, мелодрама, исторический, мюзикл

драма, мелодрама, исторический, мюзикл Режиссёр: Феликс Умаров

Феликс Умаров В главных ролях: Юра Борисов, Алёна Долголенко, Роман Васильев и другие

Фото © Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», режиссёр Феликс Умаров / Kinopoisk

Музыкальная драма, где стихи становятся саундтреком к жизни, а жизнь — трагедией, которую не смог бы написать даже сам Александр Сергеевич. Это не просто байопик о «солнце русской поэзии». Это кинопоэма, где каждая сцена — как строфа, каждый герой — как метафора, а судьба Пушкина превращается в вечную битву света и тьмы, разыгранную на подмостках истории.

Пушкин — гений, который пишет о свободе, пока его самого держат в клетке (сначала лицея, потом ссылки), бунтарь, чьи эпиграммы ранят сильнее дуэльных пистолетов. Фильм — калейдоскоп эпизодов, где каждая сцена рифмуется с пушкинскими текстами. Почти весь текст — это стихи, положенные на рок-аранжировки.

Над музыкой работали такие артисты, как Юрий Музыченко и Павел Личадеев (The Hatters), Надя Грицкевич («НААДЯ») и Ёлка. Главная мысль фильма (которую Пушкин так и не успел дописать): «Гений и злодейство — две вещи несовместные. Но гений и мир — тоже».

«Красный шёлк»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

7,5 Премьера: 20 февраля

20 февраля Жанр: боевик, детектив, исторический, приключения

боевик, детектив, исторический, приключения Режиссёр: Андрей Волгин

Андрей Волгин В главных ролях: Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный и другие

1927 год. По Транссибирской магистрали мчится секретный груз, от которого зависит геополитическое равновесие между СССР и Китаем. В центре событий — важнейшие документы, способные изменить ход истории. Но за ними по пятам следуют тени — опытные иностранные разведчики и безжалостные наёмники, искусно замаскированные под обычных пассажиров. Они готовы на любые, самые жестокие меры, чтобы заполучить заветные бумаги.

В смертельной гонке за сокровищами дипломатии судьба сводит двух совершенно разных людей. Молодой и отважный красноармеец, преданный идеалам революции, вынужден объединить свои усилия с опытным, но неоднозначным агентом царской разведки, знающим цену секретам. Их альянс — единственный шанс раскрыть врага, предотвратить катастрофу и спасти будущее.

«Пальма-2»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

7,5 Премьера: 20 марта

20 марта Жанр: семейный

семейный Режиссёры: Александр Домогаров-мл., Владимир Кондауров

Александр Домогаров-мл., Владимир Кондауров В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин и другие

Фото © Фильм «Пальма-2», режиссёр Владимир Кондауров / Kinopoisk

Продолжение семейной саги, где верность проверяется не только людьми, но и дикой природой. После событий первой части Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) кардинально меняет жизнь. Он уходит из большой авиации и переезжает с семьёй в деревню на краю тайги. Жизнь семьи Лазаревых течёт размеренно — до тех пор, пока в ней не появляется крохотный медвежонок, спасённый Колей, сыном Вячеслава.

Мальчик называет зверя Мансуром. Однако спокойствие нарушают местные браконьеры, похищающие медвежонка. На помощь Мансуру приходит преданная овчарка Пальма. Теперь двум животным предстоит преодолеть путь домой через густой лес, кишащий хищниками, вооружёнными людьми и другими угрозами. Тем временем Лазаревы, бросившиеся на поиски своих четвероногих друзей, вынуждены заново открыть для себя, что значит быть по-настоящему сплочённой семьёй.

«Финист. Первый богатырь»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

7,3 Премьера: 1 января

1 января Жанр: приключения, семейный, фэнтези

приключения, семейный, фэнтези Режиссёр: Дмитрий Дьяченко

Дмитрий Дьяченко В главных ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева и другие

Зрителей ждёт захватывающее погружение в мир уже полюбившейся кинофраншизы «Последний богатырь». «Финист. Первый богатырь» — это динамичная приключенческая история, которая расскажет о самом ярком представителе Белогорья, Финисте – Ясном соколе. Этот богатырь — воплощение силы, ловкости и красоты, объект восхищения и пример для подражания. Его имя на устах у всех, его подвиги — легенда, а о его расположении мечтают все прекрасные девы.

Однако Финист, обладая недюжинным самомнением и гордостью, не всегда спешит на подвиги, если они кажутся ему скучными. Стремление к первенству и желание удивлять людей заставляет героя искать новые вызовы. В фильме Финист отправляется в загадочные восточные земли, где его ждут невероятные приключения и, самое главное, осознание простой, но важной истины: даже самый могучий богатырь не сможет в одиночку преодолеть все препятствия. Зрители уже смогли оценить зрелищные сражения, красочные локации и размышления о силе дружбы и взаимовыручки.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

7,1 Премьера: 1 января

1 января Жанр: приключения, семейный, фэнтези

приключения, семейный, фэнтези Режиссёр: Игорь Волошин

Игорь Волошин В главных ролях: Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников и другие

Фото © Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», режиссёр Игорь Волошин / Kinopoisk

Фильм — осовремененный вариант сказочной истории, описанной в повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Маленькая Элли отправляется с родителями на отдых, но в дороге разгорается ссора: взрослые, уставшие от её бесконечного залипания в телефоне, решают забрать гаджет. Рассердившись, девочка хочет сбежать, но внезапно замечает на горизонте чёрную воронку надвигающегося урагана. Не успев добежать до машины, она в панике прячется в дорожном фургоне, однако смерч отрывает его от автомобиля и уносит прочь вместе с Элли и её псом.

Очнувшись, она узнаёт, что очутилась в таинственной Стране жевунов. Чтобы найти путь домой, ей придётся отправиться по загадочной дороге из жёлтого кирпича, ведущей к Изумрудному городу, где, по слухам, могущественный волшебник Гудвин способен помочь ей… если, конечно, он действительно существует.

«Холоп. Великолепный век»

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4

6,4 В российском прокате: с 23 января 2025 года

с 23 января 2025 года Жанр: комедия, приключения

комедия, приключения Режиссёр: Онур Унлю

Онур Унлю В главных ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен

Российско-турецкий ремейк культовой комедии, который умудрился соединить русский абсурд с османским величием и турецкой мелодраматичностью.

Если в оригинале мажор Гриша из Москвы попадал в крепостную Русь с лаптями и боярами, то здесь красавчик Мете (Керем Бюрсин) — наследник империи текстильных магнатов — переносится в воссозданный Стамбул полутысячелетней давности (в стиле «Великолепного века»), где его ждёт жизнь… обыкновенного янычара. И да, это звучит как начало плохого анекдота, но на деле — острая сатира на понты, «семейные ценности» и турецкие сериалы.

«Момент истины»

Премьера: 27 марта 2025 года

27 марта 2025 года Жанр: драма, военный

драма, военный Режиссёры : Никита Высоцкий, Илья Лебедев

: Никита Высоцкий, Илья Лебедев В главных ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и другие

Фото © Фильм «Момент истины», режиссёр Никита Высоцкий / Kinopoisk

Историческая военная драма по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Белоруссия только что освобождена от немцев в ходе операции «Багратион», но война не окончена. В глухих лесах под Брестом, среди болот и непролазных чащоб, скрываются немецкие агенты — опытные диверсанты из абвера, заброшенные сюда ещё в 1941-м.

Их задача — собрать данные о готовящемся новом наступлении Красной армии и передать их в Берлин. Если они успеют, советские войска попадут в ловушку, а фронт будет прорван. Чтобы предотвратить катастрофу, Смерш (советская военная контрразведка) отправляет в леса группу капитана Алёхина (Сергей Безруков) — молодого, но уже легендарного оперативника, который умеет думать как враг. Начинается увлекательная психологическая дуэль...

«Кракен»

Премьера: 17 апреля

17 апреля Жанр: боевик, приключения, фантастика

боевик, приключения, фантастика Режиссёр: Николай Лебедев

Николай Лебедев В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Диана Пожарская и другие

Военно-морской триллер с элементами хоррора, где русские моряки сражаются не только с врагами, но и с древним монстром, пробудившимся в полярных водах. Северный флот России получает тревожный сигнал: в Гренландском море в ходе осуществления секретной операции бесследно исчез секретный ракетный крейсер. Субмарина везла новое оружие.

Командовал подлодкой капитан I ранга Александр Воронин (Виктор Добронравов) — легенда флота, известный своей дерзостью и храбростью. На поиски отправляется его младший брат — капитан-лейтенант Виктор Воронин (Александр Петров), командир новейшей атомной подлодки. Виктор — полная противоположность брата: спокойный, расчётливый.

Экипажу предстоит столкнуться с двойной угрозой. Необходимо не только обнаружить пропавшую подводную лодку и предотвратить попадание новейшего секретного оружия в руки врага, но и противостоять загадочной силе, таящейся в глубинах океана...

Лучшие зарубежные фильмы 2025: Что смотреть

«Чёрный мешок» (Black Bag)

Рейтинг IMDb: 7,3

7,3 Премьера: 13 марта

13 марта Жанр: триллер

триллер Страна: Великобритания

Великобритания Режиссёр: Стивен Содерберг

Стивен Содерберг В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Реге-Жан Пейдж и другие

Фото © Фильм «Чёрный чемодан — двойная игра», режиссёр Стивен Содерберг / Kinopoisk

Джордж и Кэтрин Вудхауз — идеальная пара не только в любви, но и в работе. Они — элитные агенты разведки, годами выполняющие самые рискованные операции бок о бок, доверяя друг другу безоговорочно. Их брак держится не только на чувствах, но и на взаимном уважении, профессионализме и умении читать мысли друг друга в критических ситуациях.

Но однажды Джордж узнает, что Кэтрин обвиняют в государственной измене — в том, во что он никогда не мог бы поверить. Теперь ему предстоит сделать трудный выбор: верить ли женщине, с которой он делил и жизнь, и смертельную опасность, или следовать долгу, предав того, кто был ему ближе всех.

Но самое страшное — если Кэтрин действительно виновна, значит, все эти годы она играла роль… а если нет, то кто-то очень опасный решил их разлучить. И этот кто-то явно недооценил, на что способен Вудхауз, когда дело касается его жены.

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» (If I Had Legs I'd Kick You)

Рейтинг IMDb: 7,3

7,3 Премьера: 24 января

24 января Жанр: драма, комедия

драма, комедия Страна: США

США Режиссёр: Мэри Бронштейн

Мэри Бронштейн В главных ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Мэри Бронштейн и другие

Линда всегда считала себя сильной — она годами балансировала между своей профессией психотерапевта и ролью идеальной матери, убеждая себя, что справится со всем. Но жизнь будто решила проверить её на прочность. Сначала исчезла её пациентка — молодая девушка с послеродовой депрессией, оставив на приёме лишь записку и грудного ребёнка. Потом рухнул потолок в гостиной, словно метафора её рушащегося мира.

Теперь она и её дочь Аня, чей организм медленно отказывается принимать пищу, ютятся в дешёвом мотеле, где пахнет сыростью и отчаянием. Муж где-то за океаном, в очередной «важной командировке», его голос в трубке звучит всё более чужим. Коллеги шепчутся за её спиной. А Линда, которая привыкла спасать других, вдруг понимает: она не справляется. Женщина решает обратиться за помощью — к своему бывшему наставнику, доктору Хейсу. Но вместо облегчения каждая сессия оборачивается новым ударом...

«Континенталь 25»

Рейтинг IMDb: 7,1

7,1 Премьера: 19 февраля

19 февраля Жанр: драма, комедия

драма, комедия Страны: Румыния, Швейцария, Люксембург, Бразилия, Великобритания

Румыния, Швейцария, Люксембург, Бразилия, Великобритания Режиссёр: Раду Жуде

Раду Жуде В главных ролях: Эстер Томпа, Аннамария Билуска, Мариус Дамиан и другие

Фильм вдохновлён классической драмой Росселлини «Европа 51». Действие перенесено в трансильванский Клуж-Напоку, где судебный пристав Орсоля получает рутинное задание — выселить бездомного из подвала многоэтажки. Когда потерявший кров мужчина кончает с собой, это становится для неё точкой невозврата. Окружающие не понимают её терзаний.

Погрузившись в экзистенциальный кризис, Орсоля постепенно осознаёт лицемерие системы, частью которой была. Её душевные метания приводят к неожиданному решению... Однако в мире, где человечность стала роскошью, её выбор обрекает на новое одиночество.

«Одно целое» (Together)

Рейтинг IMDb: 7,1

7,1 Премьера: 26 января

26 января Жанр: ужасы

ужасы Страны: Австралия, США

Австралия, США Режиссёр: Майкл Шэнкс

Майкл Шэнкс В главных ролях: Элисон Бри, Дэйв Франко, Дэймон Херриман и другие

Фото © Фильм «Одно целое», режиссёр Майкл Шэнкс / Kinopoisk

Тим и Милли казались идеальной парой — он, талантливый музыкант, и она, вдохновляющая его муза. Но годы стёрли былую страсть, оставив лишь привычку и тихое отчаяние. В попытке спасти отношения они покупают старинный дом в глуши — место, где надеются заново научиться слышать друг друга.

Первые дни напоминают медовый месяц, но вскоре в доме начинают происходить странные вещи. Сначала они смеются над этим, списывая всё на игру воображения. Потом замечают, что стали… другими. Их тела будто подстраиваются под дом, и самое страшное: они больше не хотят уезжать. Теперь им предстоит решить: бороться за своё человеческое обличье или принять новую, пугающую форму любви.

«Новокаин» (Novocaine)

Рейтинг IMDb: 6.8

6.8 Премьера: 12 марта

12 марта Жанр: боевик, комедия, триллер

боевик, комедия, триллер Страна: США

США Режиссёры: Дэн Берк, Роберт Олсен

Дэн Берк, Роберт Олсен В главных ролях: Джек Куэйд, Эмбер Мидфандер, Рэй Николсон и другие

Нейтан Кейн с детства знал, что он не такой, как все. Его редкое генетическое заболевание — врождённая нечувствительность к боли — превратило жизнь в череду травм и переломов, о которых он узнавал лишь по синякам и рентгеновским снимкам. Врачи разводили руками, одноклассники смеялись, а сам Нейтан мечтал лишь об одном — быть обычным парнем.

Но судьба распорядилась иначе. Когда банда вооружённых грабителей берёт в заложники сотрудников банка, среди них оказывается Эмили — единственная девушка, которая никогда не видела в Нейтане «странного парня с болезнью». Пока полиция беспомощно оцепляет здание, Нейтан понимает: его проклятие может стать его суперсилой...

«Обезьяна» (The Monkey)

Рейтинг IMDb: 6,3

6,3 Премьера: 21 февраля

21 февраля Жанр: ужасы, чёрная комедия

ужасы, чёрная комедия Страна: США

США Режиссёр: Осгуд Перкинс

Осгуд Перкинс В главных ролях: Тео Джеймс, Кристиан Конвери, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд

Фото © Фильм «Обезьяна», режиссёр Осгуд Перкинс / Kinopoisk

Леденящий душу хоррор по мотивам культового рассказа Стивена Кинга. 1985 год: братья-близнецы Хэл и Билл, роясь на пыльном чердаке своего дома, находят зловещую заводную игрушку — механическую обезьянку с мертвенной ухмылкой и таинственной надписью на основании. Стоит завести её — и вскоре кто-то из их окружения погибает жуткой смертью.

2005 год: Хэл, теперь успешный адвокат, получает посылку с той самой игрушкой. В тот же день его коллега разбивается в лифте. Билл, работающий в другом городе журналистом, видит такую же обезьянку в антикварной лавке — и на следующее утро находит свою секретаршу повешенной в офисе.

Проклятие вернулось. Теперь братьям предстоит не просто снова избавиться от игрушки, а раскрыть её мрачную историю, уходящую корнями в тёмные секреты их собственной семьи.

«Очи» (The Legend of Ochi)

Рейтинг IMDb: 7,8

7,8 Премьера: 26 января (мир), 8 мая (РФ)

26 января (мир), 8 мая (РФ) Жанр: приключения, семейный, фэнтези

приключения, семейный, фэнтези Страны: США, Финляндия, Великобритания

США, Финляндия, Великобритания Режиссёр: Исайя Сэксон

Исайя Сэксон В главных ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард и другие

Юрайя — девятилетняя девочка, выросшая на крошечном острове, затерянном в бескрайних океанских просторах. С детства она слышала страшные истории об очи — загадочных лесных существах с синими мордами и светящимися в темноте глазами. Старожилы шепчутся, что они похищают детей, рыбаки клянутся, что видели, как те разрывают сети, а местный шаман утверждает, что очи — древние духи леса, охраняющие его от людей.

Однажды, заблудившись в чаще, Юрайя находит раненого детёныша очи — маленькое дрожащее существо, больше похожее на испуганного зверька, чем на кровожадного монстра. Девочка тайно выхаживает его и обнаруживает удивительное: очи разумны — они понимают человеческую речь и способны подражать звукам природы. Но когда очи случайно видят жители деревни, начинается настоящая охота. Юрайе предстоит не только спасти своего нового друга, но и раскрыть древнюю тайну.

Lurker

Рейтинг IMDb: 7,5

7,5 Премьера: 28 января (мир)

28 января (мир) Жанр: драма, триллер

драма, триллер Страны: США, Италия

США, Италия Режиссёр: Алекс Расселл

Алекс Расселл В главных ролях: Теодор Пеллерен, Арчи Мадекве, Санни Сулджик и другие

Фильм рассказывает о Мэттью (Теодор Пеллерен), который стремится установить близкую связь со своим кумиром Оливером (Арчи Мадекве). Изначально, не имея определённого статуса в жизни артиста, Мэттью берёт на себя роль помощника, выполняя любые просьбы Оливера. Со временем он становится частью привычного окружения. Однако, когда Оливер начинает испытывать дискомфорт от чрезмерного внимания Мэттью и пытается сократить общение, последний прибегает к шантажу, укрепляя свою необходимость в жизни звезды.

«Что знает Мариэль» (Was Marielle weiß)

Рейтинг IMDb: 7,1

7,1 Премьера: 17 февраля (мир)

17 февраля (мир) Жанр: драма

драма Страна: Германия

Германия Режиссёр: Фредерик Хамбалек

Фредерик Хамбалек В главных ролях: Юлия Йенч, Феликс Крамер, Лени Гейселер и другие

История о девочке-подростке, получившей необычный «подарок» после неприятного инцидента в школе. Мариэль бросает резкое слово однокласснице, получает ответную пощёчину, и мир вокруг меняется. Она начинает слышать мысли своих родителей, Джулии и Тобиаса. Не скрывая удивления и шока, Мариэль делится своим открытием за семейным столом, застигая родителей врасплох и уличая во лжи.

«Микки 17» (Mickey 17)

Рейтинг IMDb: 7,0

7,0 Премьера: 13 февраля (мир), 8 апреля (онлайн)

13 февраля (мир), 8 апреля (онлайн) Жанр: чёрная комедия, фантастика

чёрная комедия, фантастика Страны: Республика Корея, США

Республика Корея, США Режиссёр: Пон Джун Хо

Пон Джун Хо В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт и другие

Фото © Фильм «Микки 17», режиссёр Пон Джун Хо / Kinopoisk

Экстремальные приключения ждут тех, кто готов пойти на всё! Микки Барнс выбирает Нифльхейм — ледяную планету, где жизнь человека — временное явление. Как «расходник» космической службы, он отправляется на опасные задания, зная, что смерть — часть контракта. Но Микки не просто пушечное мясо, он находит азарт в этой бесконечной гонке со смертью. Технология регенерации возвращает его в строй после каждой гибели. Но что произойдёт, когда одна из его прошлых «жизней» нарушит план? Встречайте: Микки против Микки!

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» (Mission: Impossible — Final Reckoning)

Премьера запланирована на 21 мая 2025 года

запланирована на 21 мая 2025 года Жанр: боевик, триллер, приключения

боевик, триллер, приключения Страны: США, Великобритания

США, Великобритания Режиссёр: Кристофер Маккуорри

Кристофер Маккуорри В главных ролях: Том Круз, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Ханна Уоддингэм и другие

Предыдущий фильм завораживал кинетическим безумием трюков Круза и цифровым противником, чей интеллект неизменно переигрывал героев. Но даже эта гремучая смесь не смогла гарантировать кассовый триумф. Поражение в прокате стало триггером для масштабного ребрендинга франшизы — съёмочная команда потратила месяцы на переосмысление сюжета, превращая запланированное «прощание с Хантом» в тщательно выверенное действо ухода легенды.

«Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash)

Премьера запланирована на 17 декабря 2025 года (мир)

запланирована на 17 декабря 2025 года (мир) Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения, триллер

фантастика, фэнтези, боевик, приключения, триллер Страна: США

США Режиссёр: Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон В главных ролях: Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Зои Салдана, Джек Чемпион и другие

Фото © Фильм «Аватар: Огонь и пепел», режиссёр Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

События третьего фильма разворачиваются сразу после финала «Аватар: Путь воды», когда семья Джейка Салли переживает утрату — гибель старшего сына Нетейама. В этот раз герои столкнутся с новым племенем на’ви — «народом пепла», отличающимся более воинственным характером по сравнению с оматикайя и меткаина. Возглавляет это племя харизматичная и решительная Варанг.

Производственный процесс картины шёл параллельно со съёмками второго фильма, что позволило сохранить тот же актёрский состав и обеспечить сюжетную преемственность. В марте 2025 года режиссёр Джеймс Кэмерон подчеркнул, что «Огонь и пепел» будет не просто продолжением, а полноценным самостоятельным фильмом. Он также отметил, что хронометраж новой части превзойдёт «Путь воды».

