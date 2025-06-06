«Голодные игры: рассвет жатвы» (2026) — Киран Калкин vs Стэнли Туччи: кто лучше смеётся над смертью? В ноябре 2026 года в прокат выйдет фильм «Голодные игры: рассвет жатвы». Узнайте, кто будет сниматься в главных ролях, какого числа выйдет фильм, что ещё известно об этом кино: фото, трейлер, актёры, сюжет, интересные факты, отзывы в материале Life.ru. 6 июня, 06:01 «Голодные игры: рассвет жатвы» расскажет предысторию основных событий. Обложка © Кадр из трейлера «Голодные игры: рассвет жатвы», режиссёр Фрэнсис Лоуренс, сценарист Билли Рэй, Сьюзен Коллинз / Kinopoisk

Франшиза «Голодные игры» — это больше, чем серия научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий. Это целая вселенная, выросшая из трилогии книг Сьюзен Коллинз, которая ворвалась в поп-культуру в 2008 году, смешав научную фантастику, политическую сатиру и подростковую драму. «Голодные игры» стартовали с экранизации одноимённого романа Сьюзен Коллинз в 2012 году и сразу стали мировым хитом​. Потом последовали сиквелы: «И вспыхнет пламя» (2013), «Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) и «Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015). Все четыре фильма имели огромный успех в прокате: совокупная касса серии превысила $3,3 млрд, сделав «Голодные игры» самой прибыльной франшизой студии Lionsgate.

В 2020 году Коллинз опубликовала приквел-роман «Баллада о змеях и певчих птицах», а его экранизация вышла в 2023 году, возродив интерес к вселенной Панема.

Действие фильмов разворачивается в будущем, в котором Америка превратилась в Панем — страну с жёсткой системой власти. На вершине находится Капитолий, где богатые люди в ярких нарядах наслаждаются жизнью, в то время как 12 округов (13-й был уничтожен за бунт) прозябают в бедности. Чтобы напомнить всем о своей власти, Капитолий проводит «Голодные игры» — ежегодные соревнования, в которых обязаны участвовать подростки от 12 до 18 лет. От каждого дистрикта по жребию выбирают несколько человек — трибутов. Они сражаются насмерть с другими участниками, пока в живых не остаётся лишь один — он и становится победителем.

«Баллада о змеях и певчих птицах» повествует о становлении будущего диктатора Сноу. Фото © Кадр из фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», режиссёр Фрэнсис Лоуренс, сценарист Майкл Лессли и др. / Kinopoisk

Всё «идёт по плану», пока не появляется Китнисс Эвердин — девушка-охотница из шахтёрского Дистрикта-12, которая меняет правила игры. Вместо того чтобы стать очередной жертвой системы, она превращается в её главный кошмар. Сначала Китнисс выживает в Играх благодаря хитрости и луку, потом — бросает вызов Капитолию, не совсем по свей воле став символом восстания. Её двойная игра с чувствами Пита Мелларка, её соратника, и Гейла Хоторна, друга детства, добавляет истории горькой реальности: в мире, где даже любовь становится оружием, не бывает простых выборов.

Критики называли франшизу «зеркалом эпохи»: в ней узнавались и гладиаторские игры Древнего Рима, и реалити-шоу 2000-х, и страх перед тотальным контролем. Одни восхищались смелостью Коллинз, которая заставила подростков задуматься о цене свободы. Другие ворчали, что экранизации слишком гламурные для такой мрачной темы. Но даже скептики признавали: «Голодные игры» перевернули жанр, доказав, что антиутопия может быть и блокбастером, и философским вызовом.

Предвкушая выход нового фильма франшизы «Голодные игры: рассвет жатвы», фанаты ждут не просто продолжения — они хотят ответов. Что превратило Капитолий в машину подавления? Как Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс, стал циником и пристрастился к бутылке? И почему даже победители Игр теряют всё, кроме шрамов? Новый фильм обещает показать «изнанку» Панема — ту самую, где рождались диктаторы и герои.

Даты выхода фильма «Голодные игры: рассвет жатвы»

18 марта 2025 года вышел последний на данный момент роман серии — «Голодные игры: рассвет жатвы». Он стал пятым по счёту в цикле​. Книга вышла на английском, русский перевод не заставил себя ждать. Практически сразу после выхода книги на выставке CinemaCon кинокомпания Lionsgate объявила, что и этот роман получит экранизацию. Уже известно, что премьера фильма назначена на 20 ноября 2026 года​: эта дата была анонсирована в официальных соцсетях франшизы и указана в пресс-релизах.

Трейлер

О чём «Голодные игры: рассвет жатвы»

«Рассвет жатвы» — приквел, действие которого разворачивается за 24 года до появления девушки с луком. Мы попадаем в эпоху Второй квартальной бойни, когда власть предержащие Капитолия решили, что 24 сражающихся трибута — это слишком мало, и удвоили ставки. Теперь на арену отправляются 48 подростков (по четыре от каждого дистрикта), а правило «победитель получает всё» звучит зловещей угрозой.

В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Эбернети, знакомый фанатам как тот самый циничный пьяница с вечной бутылкой и сарказмом наготове. Но здесь он ещё не наставник, а простой паренёк из Дистрикта-12, который молится, чтобы жребий Жатвы обошёл его стороной. Ведь его родной район не побеждал на Играх 40 лет, а шансы выжить вчетвером против 44 других участников примерно равны попыткам выиграть в русскую рулетку. Увы, судьба подкидывает Хеймитчу «счастливый» билет — и вот он уже едет в Капитолий, где гламурные зрители в кринолинах собираются аплодировать его агонии.

«Рассвет жатвы» расскажет о пути будущего ментора Китнисс и Пита — Хеймитча. Фото © Кадр из фильма «Голодные игры: и вспыхнет пламя», режиссёр Фрэнсис Лоуренс, сценарист Саймон Бофойи др. / Kinopoisk

Роман Коллинз, лёгший в основу фильма, рисует не просто бойню на арене. Это история о том, как юноша, вынужденный убивать, теряет веру в человечность. Хеймитч начинает Игры с наивной надеждой спастись, но быстро понимает: в мире, где даже любовь (спойлер: да, тут будет романтическая линия) становится слабостью, выживание требует жертв во всём. И да, те самые 50-е Игры — не просто соревнование. Это эксперимент Капитолия по запугиванию дистриктов, где вместо одного победителя может не остаться вообще никого.

Почему новая экранизация так важна для фанатов? Потому что «Рассвет жатвы» — ключ к пониманию, откуда взялись песни вроде «Дерева Висельника», почему Хеймитч ненавидит Капитолий даже больше, чем дешёвый виски, и как Сноу превратил Игры в идеальную машину пропаганды. А ещё здесь засветятся молодые версии знакомых злодеев и героев — от эпатажной Эффи Тринкет до самого Кориолана Сноу, который пока ещё не обзавёлся розой в петлице, но уже вовсю тренирует свой фирменный ледяной взгляд. И, похоже, это будет не просто экшен, а психологический триллер о том, как система ломает даже тех, кто выигрывает.

Актёры и роли

Джозеф Зада — Хеймитч Эбернети . Австралийский актёр воплотит юную версию циничного наставника Китнисс, которого в оригинальной трилогии играл Вуди Харрельсон. Его персонаж — 16-летний парень из Дистрикта-12, вынужденный участвовать в 50-х Голодных играх, где ему предстоит пережить трагедию и потерять веру в человечность.

. Австралийский актёр воплотит юную версию циничного наставника Китнисс, которого в оригинальной трилогии играл Вуди Харрельсон. Его персонаж — 16-летний парень из Дистрикта-12, вынужденный участвовать в 50-х Голодных играх, где ему предстоит пережить трагедию и потерять веру в человечность. Уитни Пик — Ленор Дов Бэйрд . Возлюбленная Хеймитча, чья судьба станет ключевым элементом его эмоциональной арки. Романтическая линия добавит драматизма истории, показав, как личные связи превращаются в уязвимость в мире Панема.

. Возлюбленная Хеймитча, чья судьба станет ключевым элементом его эмоциональной арки. Романтическая линия добавит драматизма истории, показав, как личные связи превращаются в уязвимость в мире Панема. Рэйф Файнс — Кориолан Сноу . Легендарный британский актёр заменит покойного Дональда Сазерленда в роли диктатора Панема. В этом приквеле Сноу ещё не обрёл абсолютную власть, но уже демонстрирует хладнокровие и стратегическое мышление, которые позже сделают его тираном.

. Легендарный британский актёр заменит покойного Дональда Сазерленда в роли диктатора Панема. В этом приквеле Сноу ещё не обрёл абсолютную власть, но уже демонстрирует хладнокровие и стратегическое мышление, которые позже сделают его тираном. Джесси Племонс — Плутарх Хивенсби . Будущий глава Гейммейкеров, который в оригинальной трилогии помогал повстанцам. Здесь он только начинает карьеру в системе Капитолия, балансируя между лояльностью режиму и скрытым сочувствием к дистриктам.

. Будущий глава Гейммейкеров, который в оригинальной трилогии помогал повстанцам. Здесь он только начинает карьеру в системе Капитолия, балансируя между лояльностью режиму и скрытым сочувствием к дистриктам. Киран Калкин — Цезарь Фликерман . Актёр заменит Стэнли Туччи в роли эксцентричного ведущего Игр. Его харизматичный образ добавит контраста мрачной атмосфере фильма.

. Актёр заменит Стэнли Туччи в роли эксцентричного ведущего Игр. Его харизматичный образ добавит контраста мрачной атмосфере фильма. Маккенна Грейс — Мейсили Доннер. Участница Игр от Дистрикта-12, которая сначала конфликтует с Хеймитчем, но позже становится его союзницей. Её персонаж раскроет тему классовых противоречий внутри дистриктов.

Режиссёр и команда

Возвращение в мрачный мир Панема возглавил Фрэнсис Лоуренс — режиссёр, который уже снял четыре фильма франшизы, включая «И вспыхнет пламя», «Сойку-пересмешницу» и предыдущий приквел «Баллада о змеях и певчих птицах». Его стиль, сочетающий визуальную эстетику, напряжённые экшен-сцены и глубокую проработку персонажей, стал визитной карточкой серии. Лоуренс не скрывает, что «Рассвет жатвы» для него — возможность завершить историю Хеймитча, начатую ещё в оригинальной трилогии: «Мы покажем, как система ломает даже тех, кто кажется сильным».

Режиссёр Фрэнсис Лоуренс. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Сценарий написал Билли Рэй, автор сценария первой части «Голодных игр» (2012). Его задача — адаптировать роман Сьюзен Коллинз, сохранив баланс между жестокостью Игр и философскими вопросами о власти и пропаганде. Коллинз лично участвует в процессе, чтобы сюжет оставался верным её видению.

Продюсерский дуэт — Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон — продолжает работу над франшизой. Именно Джейкобсон настояла на приглашении Рэйфа Файнса на роль Сноу, отметив: «Он идеально передаёт холодную харизму диктатора, который ещё не стал монстром, но уже видит людей как пешки».

Съёмочная группа начала подготовку в 2025 году, а основные съёмки стартуют в июле 2025-го в Европе — частично на студии Babelsberg в Германии, где ранее снимали «Балладу…». Для воссоздания атмосферы раннего Панема привлечены:

Джеймс Чинлунд (художник-постановщик), он разрабатывает арену для 50-х Игр, которая, по словам продюсеров, будет «более примитивной, но не менее смертоносной»;

Триш Саммервилль (костюмер), её задача — соединить мрачный стиль Дистрикта-12 с экстравагантностью раннего Капитолия.

Музыкальное сопровождение пока остаётся загадкой, но фанаты надеются на возвращение Джеймса Ньютона Ховарда, автора саундтреков к предыдущим частям.

Команда уверена: «Рассвет жатвы» станет не просто приквелом, а мостом между прошлым и будущим вселенной, раскрывающим, как семена тирании Сноу проросли в сердцах даже тех, кто пытался сопротивляться.

Интересные факты

«Реально или нереально?» — фраза, ставшая лейтмотивом книги, в фильме будет звучать из уст Цезаря. Это отсылка к философии Дэвида Юма, вдохновившей Коллинз на создание темы манипуляции реальностью.

В эпилоге романа Китнисс собирает гусиные яйца, чтобы Хеймитч смог вырастить птиц. Это не просто жест — гуси были любимцами возлюбленной Хеймитча. Так Коллинз связывает приквел с оригинальной трилогией, где Хеймитч ухаживает за гусями, пытаясь заглушить боль.

Песня «Дерево Висельника» — наследие 50-х Игр. Мотив, который Китнисс напевает в оригинальной трилогии, впервые звучит в «Рассвете жатвы». Его исполняет Луэлла Маккой на арене, пытаясь успокоить трибутов. Позже Хеймитч адаптирует мелодию, превратив её в символ сопротивления.

В фильме будет камео автора: Сьюзен Коллинз появится в роли жительницы Дистрикта-12, шепчущей предсказание о «девушке с огнём». Ищите её в сцене на рынке.

В каком порядке смотреть «Голодные игры»

Первая часть «Голодных игр» вышла в 2012 году. В роли Хеймитча — Вуди Харрельсон, Эффи сыграла Элизабет Бэнкс, Китнисс — Дженнифер Лоуренс. Фото © Кадр из фильма «Голодные игры», режиссёр Гэри Росс, сценарист Гэри Росс др. / Kinopoisk

Части франшизы «Голодные игры» можно смотреть в порядке выхода:

«Голодные игры» (2012); «Голодные игры: и вспыхнет пламя» (2013); «Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 1» (2014); «Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 2» (2015); «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» (2023).

Также можно начинать знакомство со вселенной «Голодных игр», придерживаясь внутренней хронологии событий. Выбор порядка просмотра зависит от личных предпочтений.

Отзывы и рецензии

Пока фильм готовится к выходу, главным источником остаются отзывы на роман Сьюзен Коллинз, который ляжет в основу экранизации. Читатели называют приквел «эмоциональным ударом под дых». Трагедия юного Хеймитча, который из наивного парня превращается в циничного выжившего, заставляет сопереживать герою даже тех, кто не любил его в оригинальной трилогии. Многие отмечают, что Коллинз мастерски показывает, как система ломает даже сильных — через потерю близких, предательство и моральные выборы без правильных ответов.

48 трибутов, арена-лабиринт и правила, где победитель может вообще не выжить, — всё это, по мнению фанатов, делает 50-е Игры «самыми жестокими в истории Панема». Читатели отмечают, что сцены схваток написаны так визуально, что «будто смотришь фильм», и ждут, что экранизация усилит этот эффект.

Рецензенты подчёркивают, что «Рассвет жатвы» продолжает традицию франшизы — быть зеркалом современных проблем. Через историю Хеймитча Коллинз исследует темы пропаганды (вопрос «Реально или не реально?» становится лейтмотивом), манипуляции СМИ и цены свободы. Многие проводят параллели с эпохой «постправды» и засильем дипфейков. Некоторые критики пишут, что иногда кажется, политические метафоры поданы слишком прямолинейно, но, возможно, в этом и есть сила «Голодных игр».

Фанаты франшизы с нетерпением ждут, чтобы сравнить, кто из актёров убедительнее воплотит циничный образ ведущего Игр — Киран Калкин в «Рассвете жатвы» или Стэнли Туччи, чей харизматичный Цезарь Фликерман стал культовым в оригинальной трилогии. Если Туччи играл роль с налётом гротескного шоумена, чьи шутки маскировали жестокость системы, то Калкин, по словам продюсеров, добавит «леденящей иронии» и покажет, как Фликерман формировал свой имидж токсичного манипулятора.

Ехидного шоумена Цезаря Фликермана в оригинале сыграл Стэнли Туччи. Фото © Кадр из фильма «Голодные игры», режиссёр Гэри Росс, сценарист Гэри Росс др. / Kinopoisk

Зрители гадают, чьи реплики окажутся острее: фирменные саркастичные улыбки Туччи или новый подход Калкина, вдохновлённый, по слухам, политическими ток-шоу 1980-х. Некоторые фанаты в соцсетях уже спорят, сможет ли обладатель «Оскара» переиграть легенду франшизы или его версия Цезаря станет «слишком мрачной». Однако студия Lionsgate уверена: Калкин, известный ролью язвительного Романа Роя в сериале «Наследники», идеально передаст двойственность персонажа — шоумена, который смеётся над смертью, но втайне презирает правила Капитолия.

Если книга вызвала бурю эмоций — от восторга до ярости, — то фильм, скорее всего, усилит этот эффект. А пока — перечитываем роман и считаем дни до ноября 2026-го.

Авторы Андрей Соколов