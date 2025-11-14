«Дьявол носит Prada 2»: возвращение ледяной Миранды и главной модной драмы XXI века Оглавление Дата выхода фильма «Дьявол носит Prada – 2» О чём фильм «Дьявол носит Prada – 2» По какой книге снят фильм Актёры и роли Трейлеры и фото Отзывы критиков и ожидания Интересные факты о фильме В мае 2026 года в прокат выйдет фильм «Дьявол носит Prada – 2». Узнайте всё, что известно об этом кино: фото, актёры, трейлер, сюжет, отзывы и рейтинг — в материале Life.ru. 13 ноября, 22:15 «Дьявол носит Прада 2» — что известно о продолжении культового фильма. Обложка © Youtube / 20th Century Studios

Десять лет прошло с тех пор, как Миранда Пристли бросила свой знаменитый взгляд поверх очков и произнесла: That’s all. И вот теперь она снова в игре. В мае 2026 года выходит «Дьявол носит Prada – 2» — продолжение культовой картины о мире глянца, власти и безупречных каблуков. Съёмки уже завершены, трейлер набрал миллионы просмотров, а кадры со Стрип и Хэтэуэй на улицах Нью-Йорка вызвали у фанатов эффект дежавю. Кажется, нас ждёт не просто фильм, а событие, которое объединит все поколения модников.

Дата выхода фильма «Дьявол носит Prada – 2»

Премьера назначена на 1 мая 2026 года. В США фильм выйдет в широкий прокат именно в этот день, а российская премьера ожидается в течение мая.

Работа над сиквелом началась летом 2025 года, и почти сразу проект оказался в центре внимания — ещё бы, ведь первая часть, 2006 года, собрала более $325 млн в мировом прокате и стала символом эпохи.

Студия 20th Century Studios долго не решалась на продолжение. И лишь когда автор романа Лорен Вайсбергер выпустила книгу Revenge Wears Prada: The Devil Returns, а сценарий оказался достаточно «вкусным», зелёный свет был дан. Режиссёром вновь выступает Дэвид Фрэнкел, а продюсером — Элизабет Габлер, стоявшая у истоков оригинала. Сценарий написала сама Вайсбергер в тандеме с Алин Брош Маккенной, которая идеально чувствует мир Миранды Пристли.

О чём фильм «Дьявол носит Prada – 2»

Возвращение Мерил Стрип в роли Миранды Пристли в продолжении «Дьявол носит Прада».

Прошли годы. Бумажные журналы теряют влияние, редакции закрываются, а Миранда Пристли, всё ещё во главе Runway, пытается удержать власть в мире, где тренды диктуют блогеры и нейросети. Её идеальная система рушится, но Миранда не из тех, кто сдаётся. Чтобы спасти журнал, ей приходится заключить сделку с новой медиаимперией, возглавляемой… Энди Сакс.

Да-да, той самой застенчивой ассистенткой, которая когда-то сбежала из «ада на шпильках». Теперь Энди — уверенная бизнесвумен и мать двоих детей. Она строит цифровое издание, способное стереть Runway с лица земли. По данным изданий Variety и Entertainment Weekly, именно вокруг этого и закручивается сюжет сиквела: взрослая Энди возвращается в мир моды не как наивная стажёрка, а как конкурентка своей бывшей начальницы. Их встреча становится холодной дуэлью двух эпох — старого глянца и новой цифровой реальности, где лайки важнее обложек, а инфлюэнсеры диктуют моду быстрее, чем типографии успевают напечатать номер.

Между тем Эмили Шарлтон (в исполнении Эмили Блант) возглавляет британский филиал Runway и пытается лавировать между лояльностью к Миранде и выгодными предложениями конкурентов. Найджел (Стэнли Туччи) по-прежнему при ней, но теперь его сарказм звучит чуть более устало — годы не щадят никого.

По какой книге снят фильм

Основа сценария — роман Лорен Вайсбергер Revenge Wears Prada: The Devil Returns, опубликованный в 2013 году. В книге действие происходит через десять лет после событий оригинала: Энди и Эмили создают собственный свадебный журнал. Но прошлое не отпускает их: Миранда возвращается — и все снова оказываются в её поле притяжения.

Авторы фильма переработали сюжет, сделав акцент не на романтических линиях, а на борьбе за власть, место в индустрии и моральные компромиссы, на которые идут женщины, чтобы остаться на вершине.

Актёры и роли

Энн Хэтэуэй вернулась к роли Энди Сакс, но теперь она главная оппонентка Миранды.

Звёздный состав вызывает восторг у поклонников:

Мерил Стрип — неподражаемая Миранда Пристли. На этот раз её героиня столкнётся с самым страшным врагом — временем.

Энн Хэтэуэй — возвращается как взрослая, уверенная Андреа (Энди) Сакс. Если раньше она носила Chanel с трепетом, то теперь диктует условия сама.

Эмили Блант — Эмили Шарлтон, теперь главный редактор лондонского Runway.

Стэнли Туччи — Найджел Киплинг, старый друг и вечный циник с золотым сердцем.

Кеннет Брана — новый супруг Миранды, медиамагнат и потенциальный противник Энди.

Симон Эшли и Люси Лью присоединились к актёрскому составу в ролях молодых конкуренток, стремящихся занять место своих легендарных предшественниц.

По словам Стрип, возвращение в образ Миранды оказалось «пугающе лёгким»: «Стоило надеть очки и каблуки — и дьявол снова проснулся».

Трейлеры и фото

Видео © Youtube / 20th Century Studios

Первые кадры фильма появились летом 2025 года. В тизере Миранда медленно перелистывает журнал Runway, затем закрывает его с ледяным выражением лица. Голос за кадром произносит: Fashion changes. Power doesn’t. «Мода меняется. Власть — нет».

Отзывы критиков и ожидания

Хотя фильм ещё не вышел, первые показы тизера вызвали бурю в индустрии. Variety называет проект «умным, злым и до безобразия стильным». The Guardian отмечает: «Это не просто возвращение к моде — это метафора для всего мира, где власть и статус снова оказываются на кону».

Поклонники уверены: фильм станет хитом, ведь он соединяет ностальгию по 2000-м с актуальными темами — цифровой конкуренцией, давлением соцсетей и женской карьерной самоценностью.

Многие считают, что «Дьявол носит Prada 2» может стать таким же для современных зрителей, какой первая часть была для поколения миллениалов, — зеркалом эпохи.

Интересные факты о фильме

Съёмки стартовали 30 июня 2025 года в Нью-Йорке, а часть сцен снимали прямо на Миланской неделе моды, среди реальных показов Dolce & Gabbana.

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй впервые встретились на площадке спустя многие годы — и обе признались, что у них «задрожали руки».

Эмили Блант пожаловалась, что снова пришлось учиться ходить на 12-сантиметровых каблуках: «Я думала, мы оставили это в прошлом веке».

Продюсеры утверждают, что в фильме не будет ни одной цифровой ретуши одежды — всё снято на реальных образцах от Balenciaga, Gucci и Prada.

Прототипом Миранды вновь послужила Анна Винтур, и в этот раз она, по слухам, дала разрешение использовать интерьер офиса Vogue для одной из сцен.

«Дьявол носит Prada 2» не просто модный сиквел. Это история о том, как меняется власть, как старые кумиры теряют позиции и как героини, когда-то проигравшие битву, возвращаются за реваншем.

В мире, где внимание аудитории надо удержать любой ценой первые 15 секунд, Миранда Пристли напоминает: истинная сила — в умении заставить всех смотреть, слушать и бояться.

Потому что сила, как известно, никогда не выходит из моды.

